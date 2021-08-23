277 случаев заболевания сибирским клещевым тифом зарегистрировали в Алтайском крае в 2021 году

В их числе 51 ребёнок до 14 лет. Также в регионе семь человек заболели иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе двое детей. По данным Роспотребнадзора Алтайского края, комиссионно подтверждены 13 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у двоих детей в возрасте до 14 лет.

Фото: istockphoto

Известно, что с начала сезона активности клещей, 5 апреля 2021 года, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 9077 человек, в их числе 2628 детей в возрасте до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2666 барнаульцев, из них 518 детей. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

Отметим, что людей до сих пор кусают клещи. За прошедшую неделю пострадали 82 жителя Алтайского края. В настоящее время активность клещей низкая, тем не менее опасность пострадать от присасывания клеща остаётся в течение всего тёплого времени года.

В ведомстве сообщили, что в 3,6% исследованных клещей, снятых с пострадавших, специалисты обнаружили вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей — наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания заражённых клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Специалисты напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.

При самостоятельном удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

снятых клещей нельзя давить руками, так как возбудитель заболевания через микротравмы может попасть в организм человека;

после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Снятых клещей при невозможности доставки на исследование необходимо сжечь.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.