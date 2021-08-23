Ещё 500 тысяч рублей выделят на ремонт дорог в Казённой Заимке

Деньги пойдут на асфальтирование оставшегося участка улицы Садовое Кольцо до дома № 43.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Вчера, 22 августа 2021 года, глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в Казённой Заимке. Там идёт ремонт дорог. По просьбам жителей и в рамках ремонта дорог сельских и поселковых территорий в этом году планируется заасфальтировать улицу Садовое Кольцо от улицы Соколиной до улицы Жемчужной. На эти цели направят порядка 4 млн рублей.

По словам мэра, каждый год в Барнауле на ремонт и строительство дорог направляется более миллиарда рублей, в том числе в пригородных территориях. В 2021 году город получил дополнительное финансирование, часть которого направят на ремонт сельских дорог.

В результате участники встречи приняли решение выделить дополнительно 500 тысяч рублей на асфальтирование оставшегося участка улицы Садовое Кольцо до дома № 43. Работы планируется начать в третьей декаде сентября. Сейчас подрядная организация в Ленинском районе завершает работы по ремонту дорог в частном секторе на улице Панкратова от дома № 64д до дома № 80б, ведёт работы по улице Новой от дома № 40б до дома № 22а по улице Рабочей, информирует пресс-служба мэрии.