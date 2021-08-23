Госавтоинспекция обратилась к барнаульским родителям

К родителям юных участников дорожного движения Госавтоинспекция Алтайского края обратилась с просьбой напомнить детям о правилах безопасного поведения при переходе проезжей части.

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Подробно объясните, как переходить дорогу, что означают дорожные знаки, несколько раз пройдите с ребёнком по маршруту от дома до школы и обратно. Напомните, что нельзя отвлекаться на разговоры по мобильному телефону, написание сообщений, общение с попутчиками. Особое внимание обратите на использование световозвращающих элементов на одежде, рюкзаке и аксессуарах ваших детей. По статистике, применение световозвращателей более чем в 6,5 раза снижает риск наезда транспортного средства на пешехода в тёмное время суток и помогает быть заметнее для водителя на дороге.

Управляя транспортным средством, помните, что на дороге в любой момент может появиться ребёнок. При проезде пешеходных переходов в местах расположения образовательных организаций и остановочных пунктов будьте особо внимательны, обращается к водителям сайт главного управления МВД России по краю.