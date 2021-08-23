Как изменится школьная система воспитания, обсудили на краевом педагогическом совещании

В минувшую среду в Барнауле в очно-дистанционном формате состоялся традиционный ежегодный августовский педсовет. В нем приняли участие Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, а также депутаты Госдумы и педагоги. В режиме видео-конференц-связи к мероприятию подключились эксперты федерального уровня.

В августовском совещании приняли участие лучшие педагоги Алтайского края.

Фото: Влад Золотухин

Как напомнил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении, весь прошлый учебный год школьники Барнаула и всей страны в целом учились очно – массового перехода на дистанционное обучение общими силами удалось избежать. Выпускники сдавали экзамены в установленные сроки в очном режиме. По его словам, во многом это стало возможным благодаря ответственности педагогов в части соблюдения мер эпидбезопасности. В следующем году этому направлению продолжат следовать.

Виктор Томенко в приветственном слове отметил, что наша региональная система образования достаточно самобытна и за последние несколько лет позволила нашему региону попасть в число лидеров в части подготовки подрастающего поколения. Во многом этого позволила достичь реализация десяти инициатив Губернатора.

– Мы продолжим движение по этим направлениям, таким было решение педагогического сообщества, – сообщил руководитель региона. – Вся эта деятельность, безусловно, находится в зоне нашего внимания, оценки и контроля. Зачастую мы принимаем решения правительственного уровня, которые позволяют выполнять работу наиболее эффективно и результативно.

Общее число участников педагогического совещания – около 10 тысяч человек.

Временно исполняющая обязанности министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина сделала акцент на том, что в этом году августовские совещания работников образования впервые проходят под единой для страны темой «Трансформация системы воспитания: новые реальности, возможности, ответственность». Она рекомендована субъектам РФ федеральным Министерством просвещения в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

В течение всего прошлого учебного года в каждой школе региона педагоги разрабатывали собственную программу воспитания, составляли календарные планы мероприятий. Методическую поддержку в этом непростом деле им оказывали несколько базовых учреждений системы образования региона. В частности, в АИРО им. А.М. Топорова создали уникальный электронный ресурс, доступный для любого учителя края.

– Это инновационный механизм, онлайн-конструктор рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы, ссылка на который размещена на нашем сайте, – рассказывает директор АИРО Марина Дюбенкова. – Он прошел апробацию. Педагоги отмечают удобный интерфейс, положительно оценивают набор диагностического инструментария по различным параметрам образовательного процесса. Также нами разработан и реализуется проект «Школа воспитания». Его цель – методическое сопровождение развития воспитания, внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности, повышение воспитательного потенциала образовательных организаций. Ссылка на него также размещена на нашем сайте.

Поскольку воспитание начинается в семье, специалисты ППМС-центра разработали специальный портал, который поможет родителям и классным руководителям синхронизировать действия и двигаться в одном воспитательном направлении. О нем на совещании рассказала директор центра Людмила Домнич.

Что еще изменится в новом учебном году

К слову, традиционно на краевом августовском педагогическом совещании вручили награды разных уровней лучшим работникам системы образования региона. Среди награжденных – педагог-психолог барнаульского центра развития ребенка «Детский сад № 128» Тамара Блошкина. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования она удостоена нагрудного знака «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».