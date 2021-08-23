Метод диагностики заболеваний лёгких с помощью нейросети разработали на Алтае

Скоро с помощью нейросетей смогут диагностировать рак лёгких, туберкулёз и пневмонию без оперативного вмешательства и дорогостоящего оборудования.

Фото: pixabay.com

Профессор кафедры «Технология машиностроения» Алтайского государственного технического университета Сергей Леонов рассказал об этом 21 августа 2021 года.

По его словам, пунктирование и бронхоскопия, не безобидны. Если разрушили опухоль, то есть вероятность, что клетки могут пойти дальше по организму. Для позитронно-эмиссионной компьютерной томографии нужны радиоизотопы, которые не сразу распадаются в организме. Учёные АлтГТУ предлагают делать диагностику дешевле. Туберкулёз и онкология на снимках выглядят одинаково, новая методика позволяет определить конкретное заболевание с вероятностью от 75 до 80%.

«Мы сотрудничаем с профессором Алтайского государственного медицинского университета, который в течение 10 лет занимается шаровидными образованиями лёгких. Цель нашей разработки — дифференциальная диагностика шаровидных образований лёгких. Учёные медицинского университета на снимках определяют нужную им область, оцифровывают и отправляют нам. При помощи нейросети на основании выделенных точек на изображении, которые имеют разную плотность при разных заболеваниях, программа определяет, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано у пациента», — поделился Сергей Леонов с порталом ТАСС.