Мужчина украл у алтайского предприятия 16 кг мухоморов

Грибы были сушёные. Они принадлежали предприятию по закупу лекарственных растений.

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Инцидент произошёл в конце июля 2021 года в селе Новоегорьевское. Местный житель 1969 года рождения проник в хозяйственную постройку и украл у алтайского предприятия 16 килограммов сушёных мухоморов.

Директор сразу же написал заявление в полицию. Причиненный предпринимателю материальный ущерб составил 64 тысячи рублей.

По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по п. «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчину за кражу грибов задержали, а похищенное изъяли, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.