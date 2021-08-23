Отлично отстрелялись: в Барнауле состоялся чемпионат России по летнему биатлону

С 19 по 21 августа в Барнауле прошёл десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «Мастерс». В состязаниях участвовали представители 10 регионов России.
В первый день соревнований состоялась большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, во второй день, 20 августа, — суперспринтерская гонка с четырьмя огневыми рубежами. 21 августа прошёл самый зрелищный вид программы чемпионата — командная гонка .
Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» Сергей Локтев отметил высокий уровень подготовки спортсменов, ведь среди участников были победители и призёры соревнований по биатлону как российского, так и международного уровня.
По числу завоёванных медалей сборная команда Алтайского края вышла на первое место в общекомандном зачёте. В командной копилке четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей.
Большая индивидуальная гонка: Александр Костюченко (Алтайский край), Андрей Угаров (Алтайский край), Олег Романчев (Казань), Алексей Тимошин (Томск).
Суперспринт: Сергей Красный (Томск), Андрей Сафронов (Алтайский край), Евгений Якуба (Новосибирск), Иван Лыжин (Алтайский край).
Командная гонка:
1-е место — сборная команда в составе: Сергей Алфимов (Новоуральск), Сергей Шкедов (Забайкальский край), Олег Романчев (Казань), Вадим Трефилов (Ульяновск).
2-е место — команда «Алтай-1» в составе: Сергей Локтев, Андрей Угаров, Сергей Рыбин, Иван Лыжин.
3-е место — команда «Алтай-2» в составе: Александр Костюченко, Вячеслав Сергеев, Олег Плотников, Дмитрий Новиков.
Организаторами чемпионата выступили: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Федерация биатлона Алтайского края, информационная поддержка — Барнаульский пивоваренный завод.