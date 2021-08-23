Русские лаки: в художественном музее открылась выставка лаковой миниатюры

Экспозиция «Художественные лаки — достояние России» из фондов музея представляет произведения известнейших русских художественных промыслов.

Роспись шкатулки в цеху, фото: inzhukovskiy.ru

На выставке представлено 13 произведений ведущих мастеров четырёх крупнейших центров лаковой миниатюры в России: Федоскино, Мстёра, Холуй, Палех. Среди представленных экспонатов — различные по форме шкатулки и коробки, броши и пудреница.

Для экспозиции были отобраны работы, раскрывающие особенности живописных приёмов и мотивов росписи, пропитанных эстетикой народной жизни, фольклорными и литературными образами, былинным эпосом. Каждый из экспонатов представляет страницы истории лаковой миниатюры в России, технологию производства, художественно-стилистические особенности четырёх центров народного промысла.

Китайский след

Родиной лаковой миниатюры считают Китай. В России благодаря торговле с восточным государством расписные подносы, веера и ширмы появились в XVII веке. При Петре I петергофский дворец Монплезир украсили 94 лаковых панно «под Китай», а вскоре лаковое дело стали преподавать в Академии художеств. В окрестностях Москвы и Петербурга работало множество мастерских, но уцелели лишь четыре центра: Федоскино, Палех, Холуй и Мстёра, напоминает портал «Культура».

Федоскино

фото: inzhukovskiy.ru

Купец из подмосковного села Федоксино Пётр Коробов в конце ХVIII выпускал лаковые козырьки для армейских головных уборов. Позже ассортимент фабрики расширили за счёт табакерок, на них наклеивали покрытые лаком гравюры. Промысел стал развиваться после того, как дочь Коробова вышла замуж за Петра Лукутина. Предприимчивый зять не только заменил картинки росписью, но и сюжеты выбирал милые русскому сердцу: тройки, чаепития, сказочные мотивы. Лаковой миниатюрой стали украшать шкатулки и табакерки, солонки и чайницы, рукояти зонтов и тростей. В 1828 году продукция стала отмечаться специальным клеймом в виде двуглавого золотого орла. Современное клеймо на изделиях лаковой миниатюры подмосковного села — русская тройка и надпись «Федоскино».

Федоскинцев отличали по многослойному красочному стилю. Мастерство живописцев граничило с ювелирным: шкатулки декорировали и узором — «сканью» из золотых и серебряных пластинок. Изготавливали шкатулки очень долго: лаки для прочности выдерживали на солнце. Федоскинские мастера учились при фабрике, а самых талантливых отправляли на учёбу в Строгановское училище.

Сегодня на фабрике проводят экскурсии по производству. А на мастер-классах гостям предлагают расписать шкатулки под руководством опытных мастеров.

Палех

Фото: kursk-museum.ru

Мастера-иконописцы Палеха расписывали Грантовитую палату Кремля, храмы Троице-Сергиевой лавры и Новодевичьего монастыря. У истоков успеха Палеха стоял Иван Голиков — потомственный иконописец, реставратор, театральный художник. Увидев однажды шкатулки из Федоскино, он написал свою миниатюру — она заинтересовала специалистов. В 1920-х годах палехские шкатулки получили диплом Всесоюзной художественной выставки и стали сенсацией всемирных выставок в Венеции и Париже. В Палехе наладили производство, стали обучать мастеров. Так традиционная технология темперной живописи закрепилась на лаковых шкатулках. Написанные золотистыми красками на чёрном фоне образы «рассказывают» сказки и былины в стиле русской иконописи.

Фото: nedelya40.ru

Мстёра

Фото: tv-mig.ru

Село Мстёра во Владимирской области известно с 20-х годов XVII века благодаря мастерам Богоявленского монастыря. В святой обители писали «мелочные письма» — миниатюрные иконы, позже они обучили мастерству и сельских жителей. Жизнь русской деревни на лаковой миниатюре художники Мстёры стали изображать в 1920-х годах, когда иконы оказались почти на грани запрета. Новые сюжеты художникам диктовала Октябрьская революция. Изготавливать шкатулки здесь стали не сразу, сначала разрисовывали темперой деревянные изделия. Но их плохо покупали, а вот расписные лаковые шкатулки из артели «Пролетарское искусство» покупателям пришлись по душе. Среди сюжетов также были популярны голландские пейзажи, лубочный стиль, персидские орнаменты. Мстёрские художники избегали чёрного фона, оттого миниатюрный мир шкатулок казался особенно чистым и праздничным.

Холуй

Фото: kholuy.ru

Холуйская лаковая миниатюра появилась в Ивановской области, в слободе, пожалованной князю Дмитрию Пожарскому за освобождение Москвы от польских захватчиков. Предки современных мастеров писали иконы для Троице-Сергиевой лавры. В монастырских мастерских писали образки «Видения Богоматери преподобному Сергию» для продажи паломникам. К середине XIX века здесь создавали до двух миллионов икон. После революции местные мастера, как и палехские художники, стали расписывать шкатулки. Но не только их — живописными яркими рисунками украшали ларцы «под старину», пудреницы, миниатюрные игольницы. Сюжеты картинок были самыми разнообразными: русская природа и архитектурные пейзажи, исторические события, фольклорные сюжеты. Со временем художники выработали собственный стиль: лаконичное и объёмное изображение, крупные планы, минимум деталей. Обрамляли миниатюры орнаментом из сусального золота с добавлением вишневой смолы

Сокровища фонда

На выставке можно увидеть декоративную тарелку «Снегурочка», овальную шкатулку «Каменный цветок», шкатулку «Тройка мчится, тройка скачет» выполненные ведущими мастерами Палеха темперными красками. В миниатюрах — тонкие, изящные линии, удлинённость фигур, обилие пейзажных декораций.

Шкатулка «Аленький цветочек», коробка «Встреча», коробочка «Шотландка», брошь «Тройка» представляют Федоскино. Расписаны представленные изделия масляными красками. Сказка «Аленький цветочек» под кистью федоскинского мастера Надежды Стрелкиной волшебным светом оживает на крышке шкатулки. Используя перламутр в шкатулке «Балетная сцена», художник Борис Коромыслов передаёт в полной мере глубину и богатство цвета, добивается ярких переливов и объёмного изображения.

Мастера Холуя представлены в экспозиции изысканной пудреницей, яркими брошами. Шкатулка «Илья Муромец» со сказочно-былинным сюжетом выполнена талантливыми мастерами Мстеры. Она погружает зрителя в уникальный мир ярких литературных образов славянской культуры.

Русская лаковая миниатюра — уникальное явление мировой художественной культуры. Экспонаты выставки станут для посетителей отрадой для глаз, пищей для ума, утешением для души.



Фото: ghmak.ru

Выставка работает по 31 декабря по адресу: ул. М. Горького, 16.