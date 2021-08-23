Стали известны подробности ДТП с перевёртышем в Барнауле

Вчера, 22 августа 2021 года, около 20:00 в Барнауле произошла авария, в результате которой автомобиль перевернулся.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Администраторам интернет-сообщества «Инцидент Барнаул» в Telegram в ОГИБДД города рассказали, что 19-летний парень на Toyota Vista ехал по улице Малахова от улицы Балтийской в сторону Павловского тракта, не справился с управлением и съехал с дороги, после чего перевернулся.

В результате ДТП телесные травмы получили водитель и 19-летний пассажир. Их доставили в горбольницу № 1 для оказания медицинской помощи. Госпитализация им не потребовалась.