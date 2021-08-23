Свыше 50 работ барнаульских граффитистов можно увидеть в выставочном зале музея «Город»

В выставочном зале музея «Город» открылось сразу две персональных выставки известных барнаульских граффити-художников, а в жизни – близких друзей Анатолия Капитонова и Виктора Минаева. На их счету – множество громких проектов: курсирующие по городу «фруктовые» бетономешалки, расписанные к Дню Победы трамваи, интерьеры кофеен и отелей, фасад на ул. Кулагина, созданный накануне 9 Мая, – все это их рук дело.

Анатолий Капитонов на своих полотнах предпочитает играть с формами, цветами, граффити-шрифтами.

Фото: Наталья Катренко

От бомбинга к райтингу

Граффитисты уже успели засветиться на различных выставках, где представляли работы совместные, созданные в тандеме (это и выставка молодых художников «Собрание», которую ежегодно организует галерея «Республика ИЗО», и Межрегиональная молодежная выставка «Аз.Арт. Сибирь», проходящая в нашем городе в формате биеннале). Персональный срез творчества – первый в жизни каждого из них. И если Виктор Минаев назвал свою выставку Freakshow, так как на всех его работах можно увидеть вымышленных персонажей, иными словами, фриков, то Анатолий Капитонов больше тяготеет к классике.

– За нашими плечами – художественная школа.Увлечение граффити у каждого началось примерно с 14 лет, – пояснил Анатолий. – Уличное искусство привлекло сразу тем, что можно рисовать не только на бумаге, но и на стене. И безграничный формат расширяет горизонты. Привлекает меня в граффити и то, что, занимаясь им, много узнаешь, много над собой работаешь. Понятно, в жизни каждого начинающего граффитиста есть место бомбингу – рисованию на стене с вызовом, без каких-либо правил. Мы тоже через это прошли. Потом настало время райтинг-граффити – рисунков авторских, концептуальных, более качественных.

Вместе Анатолий и Виктор рисуют вот уже пять лет. Познакомились случайно в соцсетях и сразу поняли, что мыслят примерно в одном направлении. Говорят, так легче прийти к какому-то взвешенному решению, к тому же синергия, обмен идеями, дает определенный эффект, который напрямую отражается на замысле рисунка и его творческом воплощении.

– Чувствуем мы и то, как с годами приходит опыт – формируется насмотренность, оттачивается стиль, совершенствуется техника, вырабатывается вкус, – делятся они. – Радует, что интерес к уличному искусству постепенно растет, что проходят различные акции. Расширяются и ряды художников. Правда, хороших граффитистов всегда мало – может, на весь город наберется с десяток.

Работа Виктора Минаева.

Фото: Наталья Катренко

Часть современной культуры

Если рисунки Виктора Минаева населяют вымышленные персонажи с гипертрофированными, а иногда и преломленными частями тела, то Анатолий Капитонов на своих полотнах больше любит играть с формами, цветами, граффити-шрифтами, выстраивая абстракции и настоящие шрифтовые композиции (в основном он обыгрывает свой творческий псевдоним Yuongjuzzy).

– То, что граффити перебралось со стен на полотна, говорит о том, что это часть современной культуры, а то и самодостаточный вид искусства, – рассуждают напарники. – Обычные художники рисуют на бумаге или на холсте, а для граффитиста основой может стать все то же самое плюс стена, а это совсем другие масштабы.

Кстати, недавно накануне 9 Мая ребята приняли участие в тематической акции, организатором которой выступили «Россети». Ее итогом стала расписанная стена в три этажа по ул. Кулагина, 24, на которой художники изобразили георгиевскую ленту и голубя как символ мира.

– Пожалуй, это наша самая масштабная работа, – делится Анатолий. – На этом объекте мы впервые поработали с вышкой, до этого приходилось иметь дело лишь с лесами. Было очень интересно.

На счету художников немало и коммерческих заказов – оформление торговых центров, ресторанов, кофеен, отелей не только Барнаула, но и Кемерова, Шерегеша, Новосибирска, Горно-Алтайска, Чемала, Бийска. Участвуют граффитисты и в различных фестивалях, где не только показывают себя, но и учатся у других, что в этом деле немаловажно.

Даже подложка с места создания картины вдохновляет граффитистов на творчество.

Фото: Наталья Катренко

Часть представленных на выставке работ нарисована в прошлые годы, а некоторые – за несколько дней до открытия экспозиции, прямо на стенах выставочного зала музея «Город». Есть здесь холсты, а есть композиции из полиэтилена – чтобы раскрасить такую поверхность, потребовалось 10 баллончиков краски разных цветов.

– В основе граффити – ровно те же принципы, что действуют в любом искусстве: на полотнах отражается внутренний мир художника, его эмоции, которые он переживает в момент творчества, – рассказывает Анатолий. – Бывает, начнешь рисовать в плохом настроении, так и краску невольно выбираешь более темную. Ведь граффити все же стихийное искусство, где важны переживания, эмоции, чувство момента.