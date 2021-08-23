«Утренние фильтры» и запрет массовых мероприятий: как в новом учебном году будут работать барнаульские школы

С 1 сентября 2021 года в Алтайском крае начнёт работать 1081 общеобразовательная организация. В их числе 1074 государственные и муниципальные школы, две вечерние и пять негосударственных образовательных организаций. Осенью приступят к обучению около 280 тысяч детей, из них — более 31 тысячи первоклассников.

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По данным регионального Роспотребнадзора, во всех школах детей будут кормить горячей едой. Питанием детей будут обеспечивать 1058 столовых и 23 буфета-раздаточных.

Новый учебный год так же, как и предыдущий, будет с некоторыми особенностями. Для недопущения массовой заболеваемости коронавирусом среди обучающихся и персонала школы продолжат функционировать в особом режиме. В образовательных организациях будут соблюдать требования по профилактике распространения COVID-19, включающие проведение: