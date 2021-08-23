«Утренние фильтры» и запрет массовых мероприятий: как в новом учебном году будут работать барнаульские школы

23 августа 12:36 2021

С 1 сентября 2021 года в Алтайском крае начнёт работать 1081 общеобразовательная организация. В их числе 1074 государственные и муниципальные школы, две вечерние и пять негосударственных образовательных организаций. Осенью приступят к обучению около 280 тысяч детей, из них — более 31 тысячи первоклассников.

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По данным регионального Роспотребнадзора, во всех школах детей будут кормить горячей едой. Питанием детей будут обеспечивать 1058 столовых и 23 буфета-раздаточных.

Новый учебный год так же, как и предыдущий, будет с некоторыми особенностями. Для недопущения массовой заболеваемости коронавирусом среди обучающихся и персонала школы продолжат функционировать в особом режиме. В образовательных организациях будут соблюдать требования по профилактике распространения COVID-19, включающие проведение:

  • ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;
  • дезинфекционных мероприятий (проведением уборок с использованием дезинфекционных средств, наличием антисептических средств для обработки рук, использованием приборов для обеззараживания воздуха);
  • использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков;
  • закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;
  • проведение учебного процесса и посещение столовой по специально разработанному графику, минимизирующему контакты между обучающимися;
  • соблюдение запрета массовых мероприятия между различными классами (школами).