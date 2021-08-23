В Барнауле больше не будет знаков «Фотовидеофиксация»

В России с 1 сентября 2021 года вступают в силу изменения, которые касаются дорожных знаков.

Фото: ancienthistory.spb.ru

Осенью с улиц Барнаула исчезнут дорожные знаки 8.23 «Фотовидеофиксация», которые сейчас предупреждают о камерах. Их заменят знаки с аналогичным названием, которые используются с весны 2021 года.

Знак 6.22 указывает места возможного применения специальных технических средств, фиксирующих правонарушения. Он также избавит улицы от нагромождения знаков.

Старый знак устанавливался только совместно с другими дорожными знаками или светофорами. Нововведённая табличка может применяться самостоятельно. Она не сообщает конкретные места применения камер, а только информирует о том, что на территории населённого пункта такие камеры возможны.

Новый знак будут устанавливать вне населённого пункта на расстоянии 150–300 м до зоны контроля, и действовать он будет на всей территории города, посёлка или деревни. В этом случае его будут применять совместно со знаками «Начало населённого пункта».

«Что касается основного смысла приведённых знаков 6.22 и 8.23, то он полностью совпадает. Каждый из знаков говорит о том, что далее водителю может встретиться комплекс автоматической фиксации правонарушений. При этом ни тот, ни другой знак не гарантируют, что камера обязательно будет установлена», — пишет РБК со ссылкой на ГИБДД.

Пока действует переходный период, когда действуют и старый, и новый знаки.