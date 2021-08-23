В Барнауле пропала дезориентированная девушка

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» обратились к горожанам за помощью в её поисках.

19-летняя Кряхтунова Любовь из Барнаула 20 августа 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении. Её местонахождение до сих пор неизвестно. По словам волонтёров, девушка дезориентирована.

Приметы Любови:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: зелёные.

Волосы: тёмно-русые, до плеч.

Была одета: сине-серая кофта, чёрные штаны, зелёные домашние тапки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).