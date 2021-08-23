В Барнауле пропала дезориентированная девушка

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» обратились к горожанам за помощью в её поисках.
19-летняя Кряхтунова Любовь из Барнаула 20 августа 2021 года ушла из дома в неизвестном направлении. Её местонахождение до сих пор неизвестно. По словам волонтёров, девушка дезориентирована.
Приметы Любови:
Была одета: сине-серая кофта, чёрные штаны, зелёные домашние тапки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).