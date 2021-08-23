В барнаульской школе строят площадку для занятий баскетболом и волейболом с современным покрытием

Ход строительства проверил глава Барнаула Вячеслав Франк в рамках выездного совещания 22 августа 2021 года. Вместе с ним на место прибыли депутат Государственной Думы РФ Иван Лоор, глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин, депутаты Барнаульской городской Думы Александр Лисицын и Иван Огнев.

Универсальную площадку для занятий баскетболом и волейболом с современным резиновым покрытием строят на территории барнаульской школы № 113, шеф-наставником которой является СГК. В пресс-службе мэрии сообщили, что благодаря такому сотрудничеству в 2020 году был реализован мультимедийный проект внутреннего школьного радио.

Известно, что родители школьников просили депутатов рассмотреть возможность восстановления асфальтового покрытия беговой дорожки.

Вячеслав Франк, глава города Барнаула:

«В школе на сегодняшний день учится 1600 детей, ежегодно растет число первоклассников. В прошлом году их было 180, а в этом уже 190. Планировалось выделить на подготовку образовательного учреждения к новому учебному году 600 тысяч рублей, но с учетом просьб родителей и обращений депутатов, представляющих интересы жителей этого микрорайона, мы выделим еще 600 тысяч, чтобы выполнить комплексное благоустройство стадиона».

Работы планируют начать на следующей неделе и завершить до 1 октября 2021 года.