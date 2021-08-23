В Гоньбе отремонтируют местный клуб за 15 млн рублей

Увеличить сумму на капремонт с 4 до 15 миллионов рублей поручил глава города Вячеслав Франк в рамках выездного совещания 22 августа 2021 года.

Фото: «Вечерний Барнаул»

По словам главы администрации Ленинского района Александра Михалдыкина, в Гоньбе проживает 2,5 тысячи человек. Из них порядка 500 человек посещают построенный в 1936 году местный клуб, который на сегодняшний день нуждается в ремонте: замене электропроводки, системы отопления, ремонте зрительного зала, входного узла и т. д.

Отметим, что в здании клуба в Гоньбе также расположены библиотека, классы для занятий с дошкольниками. После его осмотра глава Барнаула принял решение увеличить финансовые средства на капитальный ремонт с 4 до 15 миллионов рублей. Работы запланировали на 2022 год, информирует пресс-служба мэрии.