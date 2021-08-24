Барнаул остаётся локомотивом промышленного развития Алтайского края

Союз промышленников региона и краевые власти подвели итоги развития региональной индустрии в первом полугодии 2021 года.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка

Фото: Андрей Кравцов

По словам министра промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслава Химочки, основной показатель развития — индекс промышленного производства (ИПП) — в регионе составил 103,2%. Наибольший рост показала энергетика, а вот в добыче полезных ископаемых отмечается существенное снижение объёмов производства. Правда, это сокращение — относительно высоких показателей прошлого года.

В денежном выражении объём отгруженной продукции по итогам шести месяцев 2021 года вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий рост отмечен в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (основной вклад — «Алтайский завод прецизионных изделий», Барнаул), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (лидеры — ООО «ЯШЗ Авиа», Барнаул и ООО «РТИ Барнаул»), в производстве машин и оборудования («Барнаульский завод промышленного оборудования» и «Рубцовский завод запчастей»), в производстве электрического оборудования (АО «Алттранс», Барнаул).

Средняя заработная плата в обрабатывающих производствах по итогам первых пяти месяцев этого года составила 31,3 тыс. рублей (рост — около 9%), больше всего зарплата выросла в добывающей отрасли — 42,8 тыс. рублей (+10,3%).

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков

Фото: Андрей Кравцов

Алтайские промышленники сошлись во мнении, что пандемия оказала серьёзное влияние на развитие промышленного производства. Но в целом положение дел пока остаётся стабильным. Основными задачами директора крупных промышленных предприятий края считают подготовку кадров и повышение их квалификации, повышение престижности рабочих профессий, необходимость развития автоматизации производства, увеличения экспорта готовой продукции и освоение выпуска новых изделий.

Так, к примеру, генеральный директор ОАО «Алтай-Кокс» Павел Лизогуб рассказал, что после модернизации производства у предприятия появится возможность, используя коксовый газ, расширить производства и выпускать полиуретан, перекись водорода, эпоксидные смолы, нафталин и ацетон.