Без изменений: барнаульцы продолжают жаловаться на шалости детей

На этот раз несовершеннолетние бросали с верхних этажей яйца.

Об этом горожане рассказали в интернет-сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». По их словам, дети шалили на ул. 40 лет Октября. Яйцами они обкидывали машины с третьего этажа дома № 28. Барнаульцы утверждают, что проказникам на вид лет 13.

«Повредили капот, ну и отирать яйца с капота авто мало приятно», — заключил рассказчик.

Напомним, этим летом жители Барнаула рассказывали, как несовершеннолетние кидали из окон помидоры, пакеты с водой и даже арбузы.

В УМВД советуют подобные случаи не игнорировать и обращаться в полицию — в ближайший отдел или к участковому. В зависимости от степени повреждений, которые причинил выброшенный из окна мусор, нарушитель может быть привлечён к административной или даже уголовной ответственности. Статья Уголовного кодекса, которую применят к нарушителю, будет зависеть от степени тяжести вреда, причинённого жизни и здоровью человека — от ст. 116 УК РФ до ст. 105 УК РФ.