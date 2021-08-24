Болельщиков БК «Барнаул» в Суперлиге-1 ждет платный вход и обновленный состав

Уже больше двух недель баскетболисты БК «Барнаул» готовятся к новому сезону. Предстоящий чемпионат наша команда проведет в Суперлиге-1 – подэлитном дивизионе российского баскетбола. Рассказываем, чего ждать от «Барнаула».

Фото: Ярослав Махначёв.

Как идет работа?

Все по плану. Так, во всяком случае, заверил главный тренер Евгений Горев. Команда тренируется на базе СК «Победа» и стадиона «Лабиринт». Последние дни баскетболисты приступили к плотным игровым занятиям, до этого основное внимание уделено ОФП.

Состав «Барнаула» наконец-то приобрел окончательный вид, все новички приехали в краевую столицу. В межсезонье клуб ставил задачу – сохранить костяк игроков, добившихся в прошлом сезоне победы в Суперлиге-1, и точечно усилиться. Это удалось. Основная пятерка прошлого года осталась – это Дмитрий Злобин, Артём Чеваренков, Алексей Чиликин, Данил Синегубов, Вячеслав Ворончихин. Также продлили контракты молодые баскетболисты Павел Колмаков и Никита Степанов, вернулся в Барнаул наш воспитанник Семён Игнатьев. Новичков четверо – это Никита Баринов, Александр Мартынов, Андрей Семёнов и американец Кван Валлер. Пожалуй, больше всего внимания к последним двум. Кван Валлер – первый игрок из США в составе барнаульского клуба. К команде он присоединился в конце минувшей недели, уже провел несколько тренировок, проходит акклиматизацию.

Фото: БК “Барнаул”

Как отметил исполнительный директор БК «Барнаул» Виталий Мантлер, Кван немного говорит по-русски, а главный тренер и его помощники владеют английским, как и некоторые игроки, так что проблем с адаптацией у легионера быть не должно.

Андрей Семёнов из всех новичков, пожалуй, самый статусный. С 2008 по 2014 год Семёнов играл в NCAA за команду университета Джеймс Мэдисон. Также Андрей выступал за «Спартак» СПб, «Руну», «Рязань», «Буревестник» и «Уралмаш». По словам Мантлера, то, что он оказался в Барнауле – удача. Когда расформировали его бывшую команду, «Буревестник», директор «Барнаула» как раз был в Санкт-Петербурге, где тут же договорился с агентом Семёнова и игрок перешел в нашу команду с приличной скидкой.

В какой баскетбол будет играть «Барнаул», Евгений Горев пока не конкретизирует. Говорит, что план есть, смогут по нему идти – прекрасно, нет – внесут коррективы.

Кто будет капитаном БК «Барнаул», станет известно накануне сезона. Его выберут сами игроки. В прошлом сезоне капитаном был Дмитрий Злобин.

С кем играть?

Возможно, в деле «Барнаул» можно будет увидеть уже в сентябре, запланированы контрольные матчи. Возможно, состоится Кубок Сибири и Дальнего Востока, тогда команда рассчитывает принять в нем участие, это будет хорошей подготовкой к сезону. Официальные матчи стартуют в октябре. 2 октября БК «Барнаул» проводит матч 1/16 финала Кубка России на выезде, соперник пока неизвестен. 7 октября барнаульцы дома сыграют с «Уфой», а 10-го – с ЦСКА-2, после чего отправятся на выезд. Полное расписание первой части сезона вскоре обещают опубликовать.

О задачах в клубе пока не говорят, обещают их сформировать ближе к старту турнира, после контрольных матчей, когда станут понятны примерные возможности команды. Конечно, в идеале руководство рассчитывает попасть в плей-офф.

Где смотреть?

В первую очередь – в СК «Победа». На спорткомплекс в этом году падает большая нагрузка. Помимо «Барнаула» и волейбольного «Университета», там будет проводить домашние матчи мини-футбольный клуб «АлтайПолитех», который дебютирует в высшей лиге. Как уверяет министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, места хватит всем.

Для любителей баскетбола вход на трибуны с этого сезона будет платным – 100 рублей. По словам Мантлера, сделано это как раз по просьбе болельщиков. Этот шаг сейчас, в период ковидных ограничений и максимальной вместимости трибун в 50 процентов, позволит соблюдать необходимые правила. Но и потом от новой системы отказываться не планируют. Приобрести билеты можно будет на сайтах kassir.ru.

Кто не собирается на баскетбол, сможет посмотреть интернет-трансляции. Также показ самых интересных встреч Суперлиги-1 планируется на каналах «Матч! Арена» и «Матч! Страна». Правда, как рассказал Мантлер, в «Победе» есть проблемы со светом. Если для показа в Интернете его еще со скрипом хватает, то с ТВ могут быть сложности. «Будем решать», – резюмировал Мантлер.

Сколько это стоит?

Для выступления в Суперлиге-1 «Барнаулу» дополнительно выделено 30 миллионов рублей – таким образом, можно сказать, что бюджет клуба увеличился вдвое. Сумма эта не окончательная, зависит, во-первых, от того, как будут складываться дела: если команда не попадет в плей-офф, это одни цифры, если дойдет до финала – другие. К тому же руководство клуба активно занимается внебюджетной частью, и в этом направлении ресурсы вообще никто не ограничивает.

– Вопрос об увеличении финансирования решен год назад, – говорит Алексей Перфильев. – 30 миллионов дополнительно – тот максимум, который необходим для выступления в Суперлиге-1. Конечно, при необходимости ее полностью сможет перекрыть бюджет, но в идеале часть ее должна быть внебюджетной.

Как рассказал Виталий Мантлер, у клуба уже есть определенный пул партнеров. Правда, в основном помогают они не непосредственно деньгами, а услугами или товарами – одна фирма предоставляет необходимый объем воды для игр и тренировок, другая делает скидки на транспортные расходы. Не так давно удалось договориться с железнодорожной больницей о предоставлении медицинских услуг на 50 тысяч рублей в месяц.

– Это тоже ощутимая помощь, хоть и напрямую не выражена в деньгах. Но мы не тратим свои средства на эти услуги, значит, сможем больше ресурсов направить на зарплату, питание и т.д., – говорит Мантлер.