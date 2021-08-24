Больше 14 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды на сутки

Ограничения связаны с двумя повреждениями на магистральных тепловых сетях.

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По данным СГК, горячую воду отключат 14 158 жителям Барнаула.

С 9:00 24 августа до 9:00 25 августа без воды останутся 35 многоквартирных домов, детский сад и четыре школы Индустриального района. Отключение нужно для устранения повреждения на тепловой сети диаметром 500 мм.

С 10:00 24 августа до полуночи воды также не будет в 10 многоквартирных домах и детском саду в Железнодорожном районе. Там специалисты устранят дефект на трубопроводе диаметром 800 мм.

Барнаульцам приносят извинения за временные неудобства. Адреса домов, где во время работ не будет горячей воды, отмечены на карте.