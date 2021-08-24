Две головы лучше: технические вузы Барнаула и Новосибирска договорились сотрудничать

Алтайский и Новосибирский государственные технические университеты (АлтГТУ и НГТУ) вошли в научно-образовательный консорциум.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков

Фото: Андрей Кравцов

Как сообщает пресс-служба АлтГТУ, заключенное между вузами соглашение предполагает осуществление совместных научных исследований и образовательных проектов в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». Цель ее – к 2030 году сформировать в России не менее 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. По итогам отбора в программу «Приоритет 2030 не менее 100 вузов получат федеральные гранты на развитие.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, АлтГТУ совместно с НГТУ и другими участниками вновь созданного консорциума планируют разрабатывать новые мультифункциональные металлические материалы с высокими показателями качества, композиционные материалы, сочетающие высокие показатели прочности, твердости, трещиностойкости, для биомедицины, инструментальной промышленности, электроники.

Еще один проект, в котором участвуют университеты «Медицинские данные и интеллектуальные технологии обработки информации», предполагает создание интеллектуальных измерительных систем для диагностики различных заболеваний.

Работа вузов, в рамках реализации программы поддержки университетов «Приоритет – 2030» подразумевает и создание межрегионального центра инжиниринга в области материаловедения.

В ноябре совет программы «Приоритет-2030» утвердит список вузов, прошедших отбор на получение специальной части гранта по развитию исследовательского, территориального или отраслевого лидерства. В АлтГТУ и НГТУ рассчитывают на привлечение федеральных средств для осуществления планов недавно созданного консорциума.