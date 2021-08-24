Фотограф из Барнаула запечатлел приблизившиеся к Земле Юпитер и его спутники

Съёмка проводилась ночью 21 августа 2021 года в Солонешенском районе.

Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent опубликовал на своей странице в Instagram снимок с изображением приблизившихся к Земле Юпитера и его спутников.

«Август — отличное время для всяких астрономических штук, поэтому я опять объявил охоту на планеты-гиганты. Да, это не Луна, которая всем уже надоела. Это Юпитер и его главные спутники: Ганимед, Европа, Ио и Каллисто», — отметил автор фото.

Напомним, до 26 августа жители Алтайского края ещё могут наблюдать звёздный дождь Персеиды.