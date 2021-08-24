Как отметили в Барнауле День Государственного флага: обзор

В День Государственного флага России в Барнауле прошли торжественные мероприятия.

Официальная часть Дня флага прошла на набережной Оби.

Фото: Андрей Чурилов

В 11 часов в воскресенье, 22 августа, на набережной Оби состоялась церемония поднятия Государственного флага России. Под живое исполнение гимна Барнаульским академическим хором им. А.Б. Тарнецкого курсанты роты почётного караула БЮИ подняли Государственный флаг страны. В небо полетели бело-красно-синие шары, выпущенные медиками-волонтёрами, стройотрядовцами и школьниками.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, заместители главы администрации города Александр Артёмов и Юрий Еремеев, руководители профильных комитетов, заместитель председателя БГД Сергей Струченко, активисты молодёжных объединений. Дальше праздник переместился на площадки Барнаула, при этом все мероприятия прошли с ограниченным количеством участников и соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Со знаменем в руках

Молодёжь Барнаула в День российского флага собралась в парке культуры и отдыха «Центральный». Пестрят студотрядовские бойцовки и волонтёрская форма — самая активная молодёжь решила поучаствовать в празднике именно здесь, в старейшем парке Барнаула.

Яркое начало праздника устроил оркестр Главного управления МЧС России по Алтайскому краю вместе с десятью студотрядовцами: от центральных ворот парка и до сценической площадки студенты прошли строем, неся флаги под марш оркестрантов, чеканящих шаг вслед за флагоносцами. А в финале торжественного зрелища участники праздника выпустили в небо воздушные шары цвета российского триколора.

— На репетициях изучали основы строевой подготовки: как правильно чеканить шаг, как держать знамя в руках, то есть все важные азы мы знаем, — делится один из участников шествия Михаил Лапшин, мастер строительного отряда «Аграрник». — Начали готовиться ещё весной. Мы и к другим мероприятиям готовились, например к открытию третьего трудового семестра: тогда мы выступали с отрядными знаменами на площади Советов. От каждого отряда присутствовало по одному флагоносцу, а тут участвуют желающие из разных отрядов, из «Аграрника» нас четверо.

Фото: Светлана Ермошина

Концертную программу, начатую оркестром МЧС, подхватили детские и студенческие творческие коллективы Барнаула. Одновременно в парке проходили мастер-классы для юных барнаульцев. Анна Яковлева, командир краевого круглогодичного педагогического отряда «Ювента», поясняет:

— Наш отряд совместно с детским педагогическим отрядом «Атланта» организует мастер-классы для детей: оригами, аквагрим, большие шашки, то есть мы занимаемся своей работой по профилю. Фигурки складываем из бумаги в цветах триколора.

Так ненавязчиво бойцы педагогического отряда знакомят детей с историей и символикой нашего государства. Анна отмечает, что подобные программы студенты опробовали во время работы вожатыми:

— В детских оздоровительных лагерях на каждой смене проводится патриотический вечер, в каждом лагере он проходит по-своему. В наших программах в такие дни мы рассказываем про героев страны, про символику флага, говорим о том, что наши вожатские галстуки цвета триколор — это частица флага страны.

Волонтёры в этот день раздали посетителям парка около 300 ленточек в цветах триколора.

— Мы не просто раздаём ленты — мы рассказываем об истории флага, значении его цветов, — говорит Кристина Торопова, специалист комитета по делам молодёжи Центрального района. — Конечно, горожанам интересен символ нашей страны. Часто спрашивают: «А вы сами-то знаете, почему такие цвета? Знаете, откуда этот флаг?» Всегда отвечаем, рассказываем.

Фото: Андрей Чурилов

Семейный праздник

На городском стадионе «Лабиринт» для семей, состоящих в общественной организации «Много деток — хорошо!», в День российского флага организовали большой спортивно-патриотический фестиваль.

— Этот праздник традиционный, мы его проводим ежегодно, — рассказывает председатель городского комитета по социальной поддержке населения Мария Тибекина. — Мы очень тесно сотрудничаем с общественными организациями города, некоторые из них сегодня присоединились к празднику в качестве организаторов. Это объединение инвалидов «Алтай-ПАРУС» и новая общественная организация социальной направленности «Арагон». К слову, последние приготовили детям сладкие подарки.

В этом году среди участников 14 семей — 47 человек, что вписывается в разрешённую Роспотребнадзором норму. В допандемийное время их количество могло быть вдвое больше. В этот раз семьи пришли неполным составом — организаторы предложили родителям взять с собой детей примерно одной возрастной категории, чтобы все были в равных условиях. Взрослые ребята и совсем малыши наблюдали за ходом праздника со стороны.

Все семьи разбили на две команды. Участники проявляли смекалку, соревновались на скорость и силу, демонстрировали знания в разных сферах.

Фото: Юлия Неволина

Взрослые и дети признаются, что пришли на праздник не только за победой — за эмоциями и возможностью совместного досуга.

— Мы не самая спортивная семья, но всегда готовы откликнуться на приглашение поучаствовать в соревнованиях, — признаются дебютанты праздника Сергей и Александра Онеговы–Верещинские. С ними в команде три старшие дочки, ещё двое детей остались дома. — В организации мы состоим третий год, занимаемся волонтёрством, участвуем в вещевых обменах. В пандемию трудились на фасовке продуктовых наборов для многодетных семей, а недавно завершили работу по формированию подарков для первоклассников.

Сергей отмечает, что старается как можно больше времени проводить с семьёй, откликаться на интересные инициативы. К тому же этот праздник не только для развлечения, но ещё и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Завершился праздник ярким выступлением юных артистов, наряженных в трехцветные костюмы, и награждением семей-участников праздника.

Олеся Матюхина,

Светлана Ермошина,

Юлия Неволина