От А до В: в России изменилась вакцина от гриппа

В состав профилактического препарата добавлены новые штаммы.

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Эпидемия коронавируса отодвинула на задний план все другие вирусы. А между тем сезонный грипп не дремлет. И многие перед началом эпидсезона вполне себе добровольно ставили прививки от гриппа.

Активность гриппа в прошлом году была невысока — положительную роль сыграли карантинные меры против COVID-19.

В 2021 году в России, как сообщила «Известиям» Пресс-служба Роспотребнадзора, изменилась вакцина против гриппа. По рекомендации ВОЗ в состав вакцин добавили два штамма вируса гриппа А, которые ранее в популяции не циркулировали.

Так, в трёхвалентной вакцине присутствуют два варианта штамма A (Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09 и Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) и штамм В (Washington/02/2019), в четырёхвалентной к ним добавляется штамм В (Phuket/3073/2013). Предугадать приход того или иного штамма сложно, но новая вакцина защитит россиян от актуального гриппа, поскольку содержит весь набор штаммов.

Роспотребнадзор рекомендует сделать прививку от гриппа как минимум 60% взрослых и детей и 75% людей в группах риска. Специалисты напомнили, что при этом следует привиться и против коронавируса, разница между введениями препаратов составляет не меньше месяца. По мнению врачей, одновременно подхватить и ту, и другую инфекции сложно, но доказано, что, имея защиту от гриппа, человек легче переносит COVID-19.

Когда ставить

Поставки противогриппозных вакцин уже начаты, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Поэтому получить прививку можно будет уже с первых дней осени. Оптимальный срок вакцинации от гриппа— сентябрь – ноябрь.