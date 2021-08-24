Пошли в народ: 27 августа артисты Алтайской драмы выйдут в театральных костюмах на площадь перед театром

Таким оригинальным способом театр драмы откроет уличную выставку, посвящённую сценографии.

Фото: Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина

В преддверии начала юбилейного 100-го сезона театр драмы устроит на площади перед центральным входом выставку. Экспозиция представляет собой 20 информационных плоскостей с фотографиями идущих спектаклей, а также эскизами костюмов и декораций. Зрители смогут увидеть спектакли как художнический замысел, реализованный в дальнейшем театральными цехами в сценографии. Если фотографии сцен из спектакля можно посмотреть на сайте театра, то эскизы раньше так широко и публично не демонстрировались — они хранятся в архиве.

В день открытия выставки каждый стенд будут представлять артисты в образах героев из постановок. Гости не просто увидят искусство театра от эскиза до живого воплощения, но и смогут сфотографироваться со своими любимыми исполнителями и персонажами. Выставка будет работать до конца ноября. Открытие экспозиции — 27 августа в 14.00.

Напомним, 100-й сезон театра драмы откроется 3 сентября премьерой спектакля Евгения Гомоноя «Непрощённая» по роману Альберта Лиханова. В главной роли — Екатерина Боярова, в числе занятых также заслуженные артисты России Эдуард Тимошенко и Антон Кирков. Евгений Гомоной (г. Москва) известен барнаульским зрителям по спектаклю «Театральный роман». Премьерные показы состоятся 3, 4 и 5 сентября.