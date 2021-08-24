Рассказываем, как в алтайских школах пройдут торжественные линейки

Новый учебный год в школах Алтайского края начнётся в очном штатном режиме. По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки региона Натальи Полосиной, несмотря на это, санитарно-эпидемиологические правила в образовательных учреждениях всё равно будут соблюдаться: кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание.

Она также отметила, что торжественные линейки проведут на свежем воздухе с соблюдением всех санитарных правил и норм.