Рассказываем, как в алтайских школах пройдут торжественные линейки

Новый учебный год в школах Алтайского края начнётся в очном штатном режиме. По словам начальника отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки региона Натальи Полосиной, несмотря на это, санитарно-эпидемиологические правила в образовательных учреждениях всё равно будут соблюдаться: кабинетная система, обязательная термометрия, обработка рук, проветривание помещений, использование рециркуляторов и ступенчатое расписание.
Она также отметила, что торжественные линейки проведут на свежем воздухе с соблюдением всех санитарных правил и норм.
«Если это линейка, то на свежем воздухе, а если это всё же помещение, то количество людей должно быть ограничено, либо торжественные мероприятия проходят в рамках одного класса», — разъяснила Наталья Полосина.