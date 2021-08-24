Российские платёжные системы опережают по транзакциям на Wildberries «Визу» и «Мастеркард»

Рост популярности российских платёжных систем отмечен после введения скидок при оплате через них на крупнейшей в РФ онлайн-площадке Wildberries.

17 августа Wildberries снизил цены с учётом размера платёжных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров, рассказали «Ведомости» . Скидки на размер комиссий были введены при оплате через «Мир», SberPay и Систему быстрых платежей (СБП). При этом при оплате через Visa Inc. и MasterСard Inc. комиссия осталась на ранее установленном уровне и теперь показывается покупателям.

В компании пояснили, что комиссии международных платёжных систем достигают 2%, что отражается на стоимости товаров. Сейчас же при оформлении заказа маркетплейс сообщает покупателю о необходимости доплатить указанный процент от цены покупки при оплате через иностранные платёжные системы. При этом ритейлер автоматически предлагает не оплачивать комиссию и воспользоваться картами «Мир» или платёжного сервиса SberPay — тогда комиссия обнуляется.

До введения скидок первое и второе места по популярности среди российских покупателей занимали международные платёжные системы, третье место — платежная система «Мир». С 16 августа, после введения скидок и публикации информации о комиссиях зарубежных платёжных систем, покупатели всё чаще выбирают отечественные платёжные системы, говорится в сообщении Wildberries. По данным на 20 августа, «Мир» стал занимать первое место по объёму транзакций. Кроме того, за прошедшую неделю рост объёмов транзакций через SberPay от Сбербанка вырос в пять раз.

По прогнозам Wildberries, SberPay в ближайшее время может занять второе место после системы «Мир», третье место может получить СБП, востребованность которой также активно растёт.

«Введение скидок не нарушает ни российское законодательство, ни правила самих международных платёжных систем. После того как в Wildberries довели информацию до покупателей о скидках при оплате различными платёжными системами, как мы видим, они сделали свой выбор», — отметили в пресс-службе ритейлера.

Как полагают в Wildberries, благодаря позиции компании, выступающей против скрытых комиссий, «рынок платёжных систем в России начал активно меняться».

В Visa уже заявили, что выступают против подобной политики Wildberries, посчитав, что это «негативно сказывается не только на потребителях, но и на самом бизнесе», и начали расследование из-за действий онлайн-ритейлера. В MasterCard также заявили о риске дискриминации из-за комиссий при оплате на Wildberries.