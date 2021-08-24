Стало известно, когда утвердят обновленный герб Барнаула

Сегодня, 24 августа 2021 года прошло совещание по внесению изменений и утверждению герба Барнаула, на котором участники приняли решение рассмотреть и вынести на утверждение предложенную концепцию символики в сентябре 2021 года. После этого документы отправят для окончательной регистрации в Геральдический совет.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Напомним, изменить герб города нужно из-за несоответствия его содержания требованиям Геральдического совета при Президенте РФ. Поводом стало и решение полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе о завершении процедуры регистрации официальных символов городских округов СФО.

По словам заместителя главы администрации Барнаула, руководителя аппарата Юрия Еремеева, муниципальную символику менять не будут, а лишь вернут исторический герб, который был пожалован Барнаулу в 1846 году. Его так же приведут в соответствие с современными геральдическими требованиями и административно-территориальным делением страны.

На сегодняшний день эксперты уже разработали описание герба, которое в геральдике считается приоритетнее рисунка. На основании описания предложен предварительный эскиз герба в трех его видах: большом, или парадном, среднем и малом.

Вячеслав Франк сказал, что при разработке современного герба города нужно обязательно учитывать мнения экспертов-геральдистов. Это необходимо для того, чтобы не допустить стилистических ошибок и соблюсти требования геральдической науки, а также мнение общественности.

Геральдисты хотят оставить изображение сереброплавильной печи и сохранить форму герба в виде французского щита.

«На лазоревом поле среди горных пород стоящая на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь», — описывают герб эксперты.

В среднем варианте герба щит увенчан золотой башенной короной, используемой для городов-столиц субъектов РФ. В парадном (большом) гербе щит с геральдической короной окружен лентой Ордена Октябрьской революции, которым награжден Барнаул. Историческую принадлежность к Томской губернии предлагается сохранить в изображении щитодержателей. По обе стороны от щита изображается серебряный конь с золотыми копытами. Были рассмотрены и другие варианты щитодержателей, однако этот, по мнению экспертов, отражает историческую преемственность и выглядит наиболее эстетичным.

«Прямоугольное двустороннее полотнище с соотношением ширины к длине 2:3 воспроизводящие фигуры из герба города Барнаула, выполненные голубым, зеленым, красным, белым цветом. Флаг города Барнаула составлен на основе герба города Барнаула и повторяет его символику. Ширина зеленой полосы — 1/6 ширины полотнища», описывает председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии Сергей Чеков флаг, который тоже необходимо изменить.

Он отметил, что предложенные эскизы пока схематичные и предварительные. Сейчас новосибирские и московские художники прорабатывают изображения герба и флага.

По словам председателя Общественной палаты Барнаула Владимира Лопаткина, предложенный вариант герба учитывает все требования геральдики, отражает исторические корни города, его главную награду. На ближайшем заседании Общественно палаты эскизы предложат к обсуждению.

Председатель правового комитета администрации города Екатерина Шаповалова предложила определить переходный период, когда можно будет использовать и старую, и новую символику одновременно, 2030 годом. Именно этим сроком обозначен действующий переходный период использования двух видов гербов (напомним, сейчас употребляются два варианта городской символики). К тому же 2030 — это год 300-летия Барнаула.

Юрий Еремеев еще раз подчеркнул, что переход на новый герб не потребуют значительных финансовых затрат бюджета, так как будет проводиться планомерно в рабочем порядке. Планируется, что предложенная концепция символики Барнаула будет рассмотрена общественниками и вынесена на утверждение депутатам в сентябре 2021 года. После чего весь пакет документов будет отправлен для окончательной регистрации в Геральдический совет, информирует Администрация Барнаула.