В алтайском селе водитель на иномарке сбил троих детей

Одна девочка погибла, две получили травмы.

Фото: «Каменские известия»

Страшное ДТП произошло во второй половине дня 22 августа 2021 года в селе Вылково в Алтайском крае. Мужчина 1975 года рождения на Toyota Caldina решил обогнать машину, выехал на встречку, но не справился с управлением и совершил выезд на левую обочину, где сбил троих несовершеннолетних велосипедистов.

В результате аварии девочка 2013 года рождения от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Две другие девочки, 2010 и 2013 года рождения, получили различные телесные повреждения. Их госпитализировали в Тюменцевскую районную больницу.

Известно, что в момент ДТП девочек взрослые не сопровождали. Они двигались от игровой площадки в сторону дома на исправных велосипедах, оборудованных световозвращателями. Все пострадавшие жили по соседству.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 264 УК РФ, пишут «Каменские известия».