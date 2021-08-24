В Барнауле сносят аварийный дом

Здание расположено на ул. Восточной, 106.

Фото: администрация Барнаула

По словам начальника отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Вячеслава Решетняка, рабочие демонтировали кровлю и снесли несущие строительные конструкции. По данным на 23 августа 2021 года, дом разобрали на 60%.

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 2016 по 2021 год в Барнауле снесли 63 аварийных дома, в том числе в 2021 году — семь. Также в городе организовали работы по демонтажу ещё трёх домов по адресам: ул. Беляева, 18, 20 и ул. Пушкина, 88. Запланировано разобрать четыре дома: на ул. 1-й Западной, 51, Советской Армии, 52 и 54, Петра Сухова, 16.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы в Барнауле заключили муниципальные контракты на проектные работы по 40 домам для последующего сноса.