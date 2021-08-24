В Барнауле соберутся эксперты молочного рынка России

26–27 августа в столице Алтайского края пройдёт Межрегиональная конференция «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал».

Фото: canva.com

Организовало форум молочников правительство края, а пригласили на традиционную конференцию экспертов со всей страны и из-за рубежа.

Предполагается, что о текущей ситуации на молочном рынке расскажут генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов и председатель Совета директоров, директор Молочного союза России Людмила Маницкая. Также планируется обсудить проблемы производства сыра на Алтае и перспективные направления работы расположенного в Барнауле уникального Сибирского научно-исследовательского института сыроделия.