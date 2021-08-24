В лицо мне дышит белый конь: народные приметы на 24 августа

В народе дату прозвали Белый конь, а всё потому, что по легендам в ночь на 24 августа на могилах ходят привидения, а из болот выскакивает белая лошадь, жалобно ржёт и бегает по тёмным улицам.

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Традиции дня

Заболоченных местностей в этот день старались избегать, потому что на болоте творятся «чудеса». Можно встретить призрачного коня, ищущего своего всадника. Человека, попавшегося ему на глаза, он унесёт в загробный мир.

На болотах и кладбищах в этот день загораются блуждающие огоньки. Люди верили, что это выходят на волю души самоубийц, утопленников и людей, умерших неестественной смертью. Их не пускают ни в рай, ни в ад. И приходится им скитаться среди людей. Особенно от них доставалось пьяницам, к которым они могли явиться воочию и сильно напугать. Поэтому 24 августа нельзя употреблять спиртные напитки. На рыбалку и к водоёмам тоже не стоит ходить, так как утопленники могут в воду затащить.

В этот день стригли овец, чтобы до холодов они успели обрасти шерстью. Шерсть перерабатывали: из войлока валяли на зиму валенки, а из пряжи вязали тёплую одежду.

Фото: petnaobed.ru

К этому времени созревает облепиха, поэтому все отправлялись на её сбор. Собранную ягоду перетирали с сахаром, сушили, делали из неё варенье.

Фото: pixabay.com

Приметы и поверья