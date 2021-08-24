В парке «Изумрудный» поселился лось

Реновация парка «Изумрудного» продолжается. Вместе с посадкой деревьев в нём появляются новые арт-объекты.

Фото: Instagram парка «Изумрудный»

Компания «Алтайлес» установила в парке второй арт-объект. Он называется «Лось в ленточном бору». Это стилизованная фигура лося с роскошными рогами, выполненная из природных материалов. Скульптура стала подарком всем барнаульцам, которые любят гулять в парке. Рядом компания продолжает высаживать деревья, где по задумке появится участок ленточного бора.

Парк «Изумрудный» и холдинг «Алтайлес» предложили барнаульцам придумать имя новому обитателю парка. Варианты имён можно написать в комментариях к посту, про установку фигуры в Instagram парка — park_izumrudnyi. Несколько лучших вариантов имён компания отметит фирменными призами. Победителя наградят на празднике в честь Дня города.

Среди предложенных барнаульцами имён уже значатся: Лосяш, Лёня, Гриша, Валера, Паша, Бэмби, Алтай, Изя (от Изумрудный), Изумруд, Огонёк и Эдвард.