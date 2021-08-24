В пригородах Барнаула улучшат электроснабжение

Завершается реконструкция подстанции «Санниковская», после чего повысится качество обеспечение электроэнергией жителей и садоводов в предместьях краевого центра.

Фото: elektroportal.ru

Об этом сообщает департамент по связям с общественностью компании «Россети Сибирь» (Алтайский филиал), комментируя выступление генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина на заседании Правительственной комиссии по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа (СФО).

Как информируют энергетики, масштабная реконструкция подстанции «Санниковская» в пригороде Барнаула предполагает замену практически всего оборудования, в том числе и двух силовых трансформаторов. В Алтайском филиале компании «Россети Сибирь» обещают, что «жители пригородных посёлков после завершения реконструкции безусловно почувствуют улучшение качества электроснабжения».

Между тем на территории Алтайского края ремонтную кампанию 2021 года филиал ПАО «Россети Сибирь» – «Алтайэнерго» уже выполнил более чем на 60%, а по некоторым позициям — на 80. В этом году алтайские энергетики вложат в ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства более миллиарда рублей и более 800 миллионов — в реконструкцию и модернизацию.