В Спутнике и Авиаторе продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту

На этой неделе дорожники заасфальтировали тротуары на улице Авиаторов, сейчас делают тротуары на улице 1-й Малиновой. На улицах Малиновой и Смородиновой завершили монтаж остановочных павильонов.

Фото: администрация Барнаула

В пресс-службе мэрии сообщили, что МБУ «Автодорстрой» продолжает капремонт дорог в пригородных посёлках Спутник и Авиатор по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Бригады подрядчика работают одновременно на пяти участках дорог. Планируется отремонтировать участки улиц Смородиновой, Малиновой, 1-й Малиновой, Авиаторов, Смоленской. Это около 27 тысяч квадратных метров.

Отметим, в Авиаторе и Спутнике работает другая подрядная организация — ООО «Патай». Она ремонтирует ещё пять участков — улицы 2-ю Малиновую, Соловьиную, Кедровую, Декоративную, Дружбы.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта в Барнауле пройдут ремонтно-строительные работы на 25 километрах дорог — это 23 объекта. На усовершенствование дорожной сети краевой столицы предусмотрено 907,21 млн рублей.