В среду «Динамо» сыграет матч Кубка России в Барнауле

«Динамо-Барнаул» первый матч элитного группового этапа Кубка России против воронежского «Факела» проведет в краевой столице.

Фото: Ярослав Махначёв.

Напомним, барнаульцы впервые дошли до этой стадии турнира, где сыграют с представителем ФНЛ-1 воронежским «Факелом» и выступающим в Премьер-лиге «Нижним Новгородом». По регламенту, команды из низших лиг принимают более статусных соперников у себя дома, но если стадион не соответствует ряду критериев, встреча может быть перенесена на другую территорию.

На стадионе «Динамо» есть ряд проблем, тем не менее, «Факел» не стал противиться тому, чтобы сыграть в Барнауле. Во вторник воронежцы прилетели в Барнаул, и в среду сыграют против бело-голубых. Игра начнется в 17.00. Билеты можно приобрести в кассе стадиона «Динамо», сегодня 24 августа, они работают до 19:00, в день матча – до с 10:00 до 18:30. Стоимость билета – 300 рублей.

А вот где пройдет сентябрьская игра против «Нижнего Новгорода», пока еще не ясно.