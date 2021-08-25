15 лет в авангарде развлечений: Игорь Лаптев рассказал о тонкостях работы концертно-театрального агентства

«Вечерний Барнаул» разузнал у директора «Лиги-Арт» Игоря Лаптева, каково быть в авангарде развлечений и статусе старейшин местного шоу-бизнеса и как индустрия пережила ковид.

Фото: из личного архива Игоря Лаптева

Новый театрально-концертный сезон не за горами. И хотя коронавирусные ограничения продолжают сдерживать нашу привычную жизнь, с соблюдением допустимой нормы заполняемости залов концерты состоятся. Агентство «Лига Арт» привозит в Барнаул топовых артистов и лучшие антрепризные спектакли вот уже 15 лет.

— Игорь, концертное агентство «Лига Арт» — это же семейный бизнес, который пережил и очень тучные годы, и спад интереса к зрелищам?

— Да, можно сказать, что семейный. История становления агентства такова: мама, Лаптева Ирина, работала в театре Музыкальной комедии главным администратором и первой начала привозить в город антрепризные гастрольные спектакли, приглашать артистов, связываясь с их представителями. В какой-то момент стало ясно, что времени, чтобы полноценно заниматься и театром, и гастрольными мероприятиями, не хватает, и мы решили открыть концертно-театральное агентство. Это был 2006 год. Я тогда учился в юридическом институте и стал заниматься рекламой, помогать при проведении концертов, ведь всегда есть куча моментов и вопросов, которые нужно решать.

— С какого концерта/артиста началась история работы «Лиги-Арт»?

— Чей концерт был первым с момента открытия «Лиги Арт», уже и не вспомню, но в 2007-м мы провели концерт любимой певицы Земфиры, в 2008 году был концерт солиста группы «Модерн Токинг» Томаса Андерса и Криса Нормана. Это перечисляю из крупных и значимых мероприятий и кого помню, так как было их немало.

Фото: из личного архива Игоря Лаптева

— Как изменился зритель с тех пор?

— В то время, когда мы только начинали работу, спрос и интерес был очень высок. Билеты расходились хорошо, так как известные артисты к нам приезжали нечасто. Журналисты просили интервью и общения и с артистами, и с организаторами. Сейчас уже всё приелось, людей сложно чем-то удивить. Выбор, куда и на что сходить, очень широк, многие практикуют поездки на концерты в другие города, а раньше всё было в диковинку.

— Сколько артистов привозили в Барнаул за 15 лет, счёт не вели?

— Нет, точное количество не скажу, не подсчитывали, но много!

— Какие гастроли или тур были самыми сложными?

— Насчёт сложных — в какой-то мере каждый нелёгкий и требует огромной работы, времени и сил, но сложности закаляют и делают сильнее.

— Насколько прибыльна концертная индустрия? Какие затраты являются основными?

— Прибыльное это дело или нет, сложный вопрос. Если артист работает на один–два города, то это почти всегда работа в минус. Если делать тур по региону, где-то будет плюс, где-то минус, а в общей сложности небольшой плюсик может и выйти! Я бы не советовал заниматься этой деятельностью, рискованно. Знаю случаи, когда люди прогорали и оставались буквально без квартир и машин.

По затратам большую часть занимают, конечно же, гонорары артистов — они совсем не маленькие — и авиаперелёт. С каждым артистом прилетает обычно от 10 до 40 человек. Есть и другие расходы: аренда площадки, проживание, технический райдер, бытовой райдер, транспорт и другие.





Фото: из личного архива Игоря Лаптева

— Какие у вас отношения с конкурентами? Некоторые из них научились у вас и пошли своим путём. Как делите рынок?

— Со всеми организаторами концертов у нас дружеские отношения. И конкурентами сложно кого-то назвать, так как у всех три-пять мероприятий в полугодие, а у нас от 15 до 30 было без пандемии и коронавирусных ограничений. Сейчас, естественно, поменьше, но со всеми, кто занимается концертной деятельностью, общаемся, советуемся, иногда можем совместно что-то провести. Бывают и случаи недобросовестной конкуренции, когда люди звонят директорам артистов и говорят: «Не работайте с ними», придумывают всякие небылицы и поливают нас грязью. Конечно, грамотные люди на все эти провокации не обращают внимания, а смотрят на многолетний хороший опыт сотрудничества и делают определённые выводы.

— Как вы выбираете, кого привезти, на кого пойдёт/не пойдёт зритель?

— Для того чтобы решить, кого привезти или нет, мы делаем опросы зрителей, учитываем их пожелания, смотрим, кто популярен и пользуется спросом, и так далее. Но чаще тех, кто пользуется спросом, сразу же забирает какой-нибудь крупный прокатчик и отдаёт тем организаторам на местах, с кем уже сотрудничает.

— Были ли у вас разочарования в артистах, из тех, с кем приходилось сотрудничать?

— Были такие моменты, что слушал какого-то артиста с детства, а поработав с ним, переставал им интересоваться, но называть конкретно не буду.

— Чем занимались в локдаун? Как пережили прошлогодний период запретов и удалось ли сохранить команду?

— В локдаун было чем заняться, хоть и не проводили массовые мероприятия. Занимались рекламой, переносами, планировали будущие концерты и концертные туры, приводили в порядок места размещения баннеров, а то вандалов в городе хватает. Сотрудников агентства всех сохранили, никого не уволили.

— Игорь, трудно было сохранить доверие зрителей в связи с бесконечными переносами и отменами концертов из-за пандемии?

— Доверие зрителей, конечно, вся эта ситуация пошатнула. Люди стали меньше покупать билеты заранее, стараются сделать это ближе к концерту, боятся переносов. Отмен у нас не было, практически всё перенесли, и все проданные билеты действительны на новую дату. Большую часть перенесённых концертов уже с горем пополам провели с ограничениями, надеюсь, оставшиеся тоже проведём. Да, ограничения продолжают действовать, но с 50%-ной заполняемостью зала можно работать, не боясь переносов. Однако работаем практически в минус, ведь чаще всего 50% зала — это только гонорар артиста, а есть ещё куча других расходов.



Фото: из личного архива Игоря Лаптева

— Что говорили артисты, которые успели выступить в период снятия ограничений?

— Конечно, ослаблению ограничений все были рады — появилась возможность работать. Но в то же время расстраивались, ведь распланированные туры приходилось перекраивать на ходу. Например, планировали объехать всю Сибирь, а осталось всего два-четыре города. Многие города из-за ограничений слетели, где-то разрешено было всего лишь 25% наполняемости зала, где-то — низкие продажи билетов из-за боязни переносов. У нас тоже наполняемость залов артистов не особо радует. На Сергея Трофимова всегда был полный зал, а в последний раз не набралось даже половины.

— Как вы провели короткий сезон-2021 с момента снятия ограничений до введения новых? Напомните, кого привозили.

— С момента ослабления ограничений мы успели провести перенесённое Ледовое шоу, к нам приезжали женский хор Турецкого «Сопрано 10», Сергей Трофимов, Дима Билан, оркестр «Резонанс», трибьют «Роксет», состоялся перенесённый несколько раз балет «Спящая красавица», мюзикл-шоу с хитами «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетты». Очень хорошо прошли «Беспринцыпные чтения» с писателем Александром Цыпкиным и Константином Хабенским, концерт Вячеслава Бутусова, Евгения Гришковца, Басты и Лолиты. С аншлагом, с учётом нынешних ограничений 50% от заполняемости зала, прошёл спектакль «Вражда» с Еленой Яковлевой и Татьяной Лютаевой.

— Какие перспективы ожидаете с сентября, каких артистов мы увидим в новом сезоне?

— Осень планируем начать, если не ужесточат ограничения, с израильского джазмена J.Seven. Он выступит 27 сентября в Музыкальном театре, затем 29 сентября в театре драмы планируем концерт солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова с группой «Матрикс», 4 октября там же, на площадке театра драмы, дай бог состоится «Квартирник Маргулиса», а 6 октября в Музыкальном театре пройдёт несколько раз перенесённый концерт Олега Митяева. В октябре также планируем привезти «Щелкунчика» в исполнении артистов «Русского национального балета» и Александра Малинина. Это из ближайшего. Больше и подробнее можно посмотреть на нашем сайте www.ligaart.ru, надеемся, что всё, что запланировали, состоится!

— Сегодня считается хорошим тоном поддерживать талантливую молодёжь и оказывать спонсорскую помощь…

— Ну конечно поддерживаем, например детскую баскетбольную команду «Лига». Помогаем с проведением турниров, участвуем в награждении. Стараемся вносить свою лепту в развитие инклюзии, помогаем особенным детям с ограниченными возможностями здоровья, ведь для многих поход в боулинг, зоопарк, кинотеатр — настоящий праздник. Пытаемся осуществлять мечты таких детей. Мечты разные: одни хотят пообщаться с кем-нибудь из артистов или сфотографироваться (последний раз была такая встреча с Ниллето), другие — попробовать новые виды спорта. Один мальчик с синдромом Дауна мечтал научиться фехтованию, мы поспособствовали. Плюс помогаем обществу инвалидов, для них сходить на концерт — настоящий праздник и способ отвлечься от обыденной действительности.



Фото: из личного архива Игоря Лаптева

— Вы — заядлый путешественник! У вас Instagram как фотожурнал «Клуб путешественников»…

— До пандемии путешествовал обычно четыре раза в год. Жил в одном режиме с артистами: у них каникулы — у меня отпуск! Сейчас, когда границы закрыты, уже так часто не покатаешься. Нынешним летом, когда закрыли короткий сезон, с младшим сыном отдыхали в Сочи.

Фото: из личного архива Игоря Лаптева

— Младшего сына Сашу, который очень на вас похож, вы часто показываете в сторис в Instagram, а старшего почти нет.

— Старшие дети ведут свои Instagram и не разрешают выставлять свои фото. Иван взрослый, окончил 9-й класс. Мы с ним нормально общаемся, хотя и не живём вместе. Саша младше – пошёл в четвёртый класс, учится на отлично, спортом занимается, но через палку — любит, но ленится, приходится заставлять!

— Вы — фанат здорового образа жизни, и спорт в жизни играет сейчас одну из главных ролей. Что подтолкнуло к этому?

— Разные были обстоятельства. Раньше свободное время занимали посиделки с друзьями, боулинг, рыбалка, сейчас — тренировки. Спорт так затягивает, что стоит попробовать, и уже не можешь без него. Так что приоритеты, как проводить время, изменились: работа, сын, спорт, иногда фильмы смотрю, читаю — триллеры, детективы. Из последних увлечений — книги по психологии.