43 работы Алексея Дрилёва представлены на выставке в галерее «Открытое небо»

В память об известном мастере и педагоге, члене Союза художников России Алексее Дрилёве в павильоне современного искусства «Открытое небо» действует выставка его работ. Организовал ее сын художника Игорь Дрилёв, один из наследников творчества Алексея Алексеевича.

На выставке представлены фотографии работы над картинами.

Алексей Дрилёв ушел из жизни 27 августа 2019 года за три дня до своего 81-летия. После его смерти в Барнауле не раз задумывалось провести выставку в память о художнике, но в эти планы вмешалась пандемия. По мнению Игоря Алексеевича, «Открытое небо» – неслучайная площадка для экспозиции. В этом пространстве художник не раз бывал при жизни в рамках творческих встреч и выставок коллег.

– Это лишь часть работ из мастерской отца, – пояснил Игорь Дрилёв. – Мы постарались отобрать сюда наиболее значимые полотна. К примеру, вот левая часть триптиха «Парадоксы России, или Связь времен», на которой изображен нищий. Что интересно, это реальный человек, который в 1990-е просил милостыню на площади Октября. Знаю, что отец специально с ним познакомился, пригласил к себе в мастерскую, где тот, позируя для картины, много рассказывал о себе. Оказалось, что это бывший военный, который по возвращении из Афгана остался без квартиры. На этой картине среди прохожих можно узнать известного кукольника Бориса Щербакова, художницу Ларису Пастушкову, есть здесь и сам отец.

В самом центре экспозиции – большая работа Алексея Дрилёва «Моржи Алтая», на которой тоже немало узнаваемых лиц. Есть здесь и алтайский морж Александр Зеленецкий, и художник Владимир Каминский, и фотограф Альфред Позняков. И хотя одно из самых известных полотен Алексея Дрилёва «Бал горных офицеров» хранится в ГМИЛИКА, на выставке представлены фотографии, на которых запечатлен процесс работы над первым вариантом картины, который впоследствии приобрел меценат из Кемерове (кстати, по его просьбе на полотне среди гостей бала были запечатлены его жена, дочь и он сам). Второй вариант уже был написан художником специально для города. В процессе создания «Бала горных офицеров» Алексей Алексеевич тщательно изучал историю горнозаводского Барнаула, исследовал нравы, элементы одежды представителей той эпохи.

Среди портретов на выставке есть изображение англичанки Кэрол Брюс – последовательницы Рериха, которая в 1990-х годах приезжала на Алтай в рамках просветительской миссии. Кстати, именно благодаря ей Алексей Алексеевич впоследствии побывал в Лондоне, прожил там несколько месяцев и создал немало картин, которые теперь хранятся в Британском национальном музее.

Игорь Дрилёв – организатор выставки.

Фото: Наталья Катренко

– Мне очень нравится стиль, в котором писал отец, его академизм, – делится сын художника. – Ведь всем известно, что после Казанского художественного училища он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, знаменитую Академию художеств, где учился у Юрия Непринцева (Кстати, его работы сегодня можно увидеть в ГХМАК в рамках выставки «Евсей Моисеенко и художники лениградской школы». – Прим. ред.). В моей памяти он сохранился в первую очередь как художник, который много времени посвящал своим ученикам, писал до последних дней.

Между тем художника интересовала не только живопись, некоторое время он, сын врага народа, прожил на поселении в Славгороде, где трудился помощником киномеханика в кинотеатре «Авангард», создавал к фильмам афиши. А с 1957 по 1961 год Алексей Алексеевич служил на Тихоокеанском флоте. Там он получил свою первую, военную специальность – химик-геодезист, был ранен осколком в голову в ходе гражданской войны в Индонезии. А получив художественное образование, вернулся на Алтай и в 1970 году поселился в Барнауле.

– Здесь отец известен не только как живописец, но и как великолепный график (занимался он в том числе и книжной графикой), путешественник, морж, – продолжает Игорь Дрилёв. – В 1990-х годах он всерьез увлекся темой храмов – на его полотнах можно увидеть, пожалуй, все церкви Барнаула. Известна и картина «Исповедь», написанная в Рубцовске в колонии строгого режима, где заключенными строился православный храм. Что я унаследовал от отца? Скорее всего, любовь к жизни. Ведь он всегда говорил: «Художник – не тот, кто рисует, а тот, кто видит». Вероятно, все это повлияло и на то, что я тоже стал художником, занимаюсь фотографией, то есть тоже стараюсь видеть и запечатлевать.