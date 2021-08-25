Авторы стелы «Город трудовой доблести» оценили варианты её размещения в Барнауле

24 августа 2021 года архитекторы Денис Стритович и Кирилл Сокольский посетили 11 мест для размещения стелы. У каждого из предложенных вариантов размещения есть свои плюсы и минусы.

Фото: администрация Барнаула

А сегодня, 25 августа, в Барнауле на заседании обсудили организацию и проведение голосования по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести».

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антона Воробьёва, каждое место оценивали по таким факторам, как транспортная и пешеходная доступность, возможность проведения фейерверка, обзор, степень благоустройства прилегающей территории, наличие инженерных коммуникаций, архитектурный ансамбль.

Руководитель проекта Денис Стритович отметил, что на всех 11 площадках можно разместить стелу. Однако он считает, что вариант в Нагорном парке, со стороны Оби, уникален.

«Данная локации на сегодня лучшая из предложенных, можно даже сказать, это пока лучшая площадка из предложенных во всех регионах, где этот знак будет установлен. Здесь объединяются сразу несколько положительных факторов: въезд в город, благоустроенная территория, хорошая обзорность, популярное и посещаемое жителями и гостями города место. Реализация проекта на этой площадке сделает его уникальным», — сказал он.

Фото: администрация Барнаула

Денис Стритович считает, что проект нужно реализовать с использованием современных материалов и мультимедийных технологий, а также с привлечением местных подрядчиков. После того, как горожане на голосовании определят место, будет разработан эскизный проект стелы.

Первые эскизные наработки архитекторы пообещали представить в конце сентября 2021 года. Все решения будут приниматься в сотрудничестве с администрацией города и с учётом мнения архитекторов, историков, краеведов и общественности.

Юрий Еремеев напомнил, что работа по установке стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле идёт в тесном взаимодействии с Российским военно-историческим обществом.

Заместитель председателя комитета по общественным связям Антон Целевич сказал, что голосование по вопросу размещения стелы «Город трудовой доблести» пройдёт с 17 по 19 сентября 2021 года с 8:00 до 20:00. Горожане старше 14 лет смогут выбрать место размещения стелы «Город трудовой доблести» на 135 счётных участках по месту жительства. Там жителям Барнаула предложат заполнить лист голосования. Каждый имеет один голос и может выразить своё мнение по вопросу, вынесенному на голосование, один раз.

Отметим, что состав Общественной комиссии по организации и проведению голосования по вопросу места размещения стелы «Город трудовой доблести» уже утвердили. Председателем комиссии является глава города Вячеслав Франк.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в ходе интернет-опроса были собраны предложения горожан по размещению стелы «Город трудовой доблести». Экспертное сообщество отобрало 11 вариантов:

проспект Строителей,

площадь Привокзальная,

Зелёный сквер на площади Октября,

Нагорный парк (2 площадки),

площадь у ДК «Трансмаш»,

площадь им. В. Н. Баварина,

ул. Аванесова,

пересечение Павловского тракта и ул. Малахова в районе букв БАРНАУЛ (2 варианта),

площадь Октября (в центре).

Все предложения направили в Российское военно-историческое общество.