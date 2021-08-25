Барнаульская мини-футбольная команда впервые сыграет в высшей лиге чемпионата страны

Фото: МФК “АлтПолитех”

Барнаульская команда «АлтПолитех» впервые в истории сыграет в высшей лиге чемпионата России по мини-футболу. Она была сформирована в 2018 году. В ее состав входят студенты и выпускники АлтГТУ, профессиональные игроки Алтайского края и Новосибирской области. В 2020 году «АлтПолитех» победил в Сибирской лиге, а в нынешнем сезоне стал серебряным призером турнира. Тренирует команду обладатель кубка УЕФА в составе московского «Динамо» Сергей Малышев.

Игры группового этапа состоятся в Барнауле с 10 по 12 сентября.