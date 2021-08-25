Алтайский край на Всероссийских соревнованиях юных пожарных представят дружинники из Барнаула

На 37-й Алтайской краевой профильной смене юных пожарных первое место заняли молодые пожарные из школы № 52. Они представят край на всероссийских состязаниях.

Фото: главное управление МЧС России по Алтайскому краю

Всего в смене 2021 года приняли участие 130 ребят из Шелаболихинского, Алейского, Косихинского, Кытмановского и Павловского районов, из Рубцовска, Барнаула и Новоалтайска. Участников набрали из лучших дружин пожарных школ, детских домов, учреждений дополнительного образования, которые стали победителями в районах и городах края по итогам работы за год.

Участники в рамках программы прошли практические и учебные занятия по основам безопасности жизнедеятельности и правилам пожарной безопасности. Ребята соревновались на 100-метровой полосе с препятствиями, в пожарной эстафете, проходили тестирования на знания правил и представляли агитационные презентации. Помимо этого прошёл конкурс на лучшую поделку-часы, смотр полевых уголков дружин и отчетов дружин о проделанной за год работе.

Заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Вячеслав Колмыков на закрытии смены поблагодарил руководителей за качественную подготовку команд, а Андрей Рысин, председатель совета Алтайского краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, отметил, что знания и навыки, приобретённые в течение этих семи дней, пригодятся ребятам в будущем, сообщил портал главного управления МЧС России по краю.