На прямой линии «ВБ» ответили на вопросы жителей Октябрьского района

Прямая линия «ВБ» для барнаульцев – возможность высказать свое мнение, а также проконсультироваться по тем или иным вопросам. В прошлый вторник на них отвечал глава администрации Октябрьского района Барнаула Юрий Асеев.

На ул. Горно-Алтайской отремонтировали тротуар между ул. 80-й Гвардейской дивизии до проезда Жилого.

Фото: Андрей Чурилов

– На ул. Цеховой стерлась разметка пешеходного перехода и машины едут на большой скорости. Нельзя здесь оборудовать «лежачие полицейские»?

– Разметку обновят в ближайшее время. Это касается не только конкретного пешеходного перехода – работа будет проведена на территории всего района. По поводу «лежачих полицейских»: свяжусь со специалистами городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, организуем совместную поездку и на месте посмотрим, что можно предпринять.

– Проживаем в квартале 953а. У нас здесь кленовая поросль вдоль железной дороги. Несколько лет назад ее уже убирали, так она опять выросла. Посодействуйте в устранении, впереди зима, поросль не даст нормально чистить снег и затруднит проход.

– Об этой проблеме знаем, на ее решение уже выделены средства. Думаю, до конца августа мы ее полностью устраним. Причем работу проведем не только в вашем квартале: еще и на улицах Белова, Водопроводной, на пересечении Смирнова и Петра Сухова, у дома № 17 на ул. Чихачёва и в сквере на Смирнова.

– Могут ли мне отказать в заявке на догазификацию?

– Могут, если предоставите неполный комплект документов или данные будут заполнены некорректно, также если дом или земельный участок не зарегистрированы. Но отказ не лишает вас права подать заявление повторно. Напомню, к нему нужно приложить копии паспорта и документа, подтверждающего право собственности (или иное законное основание на домовладение и земельный участок, где расположен жилой дом заявителя), а также ситуационный план.

Документы для включения в график социальной газификации можно направить на электронную почту office@altaigazprom.ru. Подробности можно уточнить на сайте ООО «Газпром газораспределение Барнаул» или по телефону: 8-800-6000-400.

– Недавно починили тротуары на ул. Воровского. Где-то еще в нашем районе их будут обновлять в этом году?

– Да, эта работа будет продолжена. Обновляются тротуары на улицах Димитрова, Молодёжной, Горно-Алтайской, Союза Республик, бульваре 9 Января. В ближайшее время начнут ремонт тротуаров, находящихся в непосредственной близости от школ № 40, 53, 56, 70 и Детской школы искусств № 3. Они будут приведены в нормативное состояние до конца дорожно-строительного сезона.

– Проживаю на ул. 2-й Речной по четной стороне, она располагается ниже нечетной, поэтому в дожди к нам вода бежит не только с ул. Северо-Западной, но и от соседей через дорогу. А тут еще положили новый асфальт, мой огород стало топить еще больше. Помогите решить проблему.

– В ближайшее время переговорю с инженером организации, которая выполняла работы. Обговорим возможность сооружения валика из асфальта, который будет задерживать водный поток.

Пока верстался номер «ВБ», администрация Октябрьского района решила данный вопрос.

– А еще у меня огород выходит к Пивоварке. Раньше я ходила через мостик, теперь перестала. Там такой беспорядок.

– Буквально вчера отправил туда студентов. Они вырубили там поросль. Также поручил починить сам мост, там на входе были оторваны две доски.