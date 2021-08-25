На трассе Новосибирск — Барнаул пьяный водитель врезался в АЗС

Вчера, 24 августа 2021 года, в Искитимском районе Новосибирской области 32-летний мужчина на Toyota Harier протаранил бензоколонку АЗС. Известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: скриншот из видео паблика «Инцидент Барнаул»

ДТП произошло около 10:35 на 77-м километре Чуйского тракта. Житель поселка Керамкомбинат ехал со стороны Новосибирска в сторону Черепанова, совершил касательное столкновение с попутной Toyota Corolla и потерял контроль, после чего внедорожник выехал за пределы дороги и врезался в АЗС.

На месте происшествия были специалисты МЧС, однако их помощь не потребовалась — возгорания топлива не произошло.

Согласно медосвидетельствованию виновник аварии был пьян — 792 мг/л. В результате ДТП он получил различные травмы. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.