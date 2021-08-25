Накопились вопросы: россиян на переписи населения спросят про жилищные условия, место работы и национальность

Какие вопросы зададут жителям России во время Всероссийской переписи населения, которая начнётся в середине октября, рассказал глава Росстата Павел Малков.

По слова главы ведомства, которые приводит «Российская газета», большая часть вопросов в анкетах будет та же, что и на предыдущих переписях. Это обеспечит преемственность данных. Добавится блок, посвящённый жилищным условиям россиян, он позволит узнать, какими социальными благами и услугами пользуются люди. Ещё добавили вопросы по трудовой миграции, чтобы понять, как далеко люди ездят на работу.

Переписчиков, большинство из которых студенты и муниципальные служащие, привлечено 268 тысяч человек. За каждым из них закреплено около 550 адресов. За свой труд они получат по 18 тысяч рублей. Бюджет переписи — 330 миллиардов рублей, сообщил глава Росстата.

Ведомство выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения ковида. Переписчики будут оснащены средствами индивидуальной защиты, на инструктажах особое внимание уделяется соблюдению социальной дистанции и рекомендациям не опрашивать людей с явными признаками острого инфекционного заболевания. Для тех жителей России, кто не захочет очного общения с переписчиками, предусмотрена электронная перепись.

Возможность самостоятельно заполнить переписные листы появится на сервисе «Госуслуги» в середине октября. В Росстате не знают, какая часть граждан заполнит анкеты самостоятельно, если таких будет хотя бы 10–20%, результат сочтут хорошим. В прошлый раз по разным причинам не были учтены переписчиками примерно пять процентов россиян.

Все переписчики будут оснащены специальными планшетами. Их интерфейс позволит сократить время заполнения анкеты на 25–30% по сравнению с бумажными документами, отметил Малков. Эта техника также хороша тем, что будет фиксировать место, в котором была внесена информация. И если кто-то из недобросовестных работников попытается вместо обхода участка просто переписать неким образом добытые данные из паспортного стола, это станет заметно и будет тут же пресечено, заверили в Росстате.

Переписчики смогут вносить сведения о людях, которых не застали дома, но точно известно, что они там живут, например от соседей. Но для использования таких административных данных у Росстата есть свой особый алгоритм, который ведомство не раскрывает.

Все данные в анкеты вносят только со слов людей, никакие документы переписчики не смотрят и требовать их не вправе, подчеркнул Малков.

«Если человек говорит, что по национальности он джедай или орк, это будет отражено в анкете, — объяснил глава Росстата. — В прошлый раз на всю Россию было зафиксировано 1024 представителя фантазийных национальностей. Перепись — как фотография, если человек ощущает себя джидаем, то это должно быть отражено. На общую картину это все равно никак не повлияет, зато даёт очень ценные данные для исследований культурологов и антропологов».

На сегодняшний день перепись уже прошли около 70 тысяч человек, живущих в труднодоступных местах, куда осенью добраться будет невозможно. Их данные собраны, обрабатываются, но пока не раскрываются. Они будут обнародованы вместе со всем массивом информации. Причём на этот раз все результаты переписи будут выложены на сайте Росстата в открытом доступе. Прежде данные оставались на бумаге, часть из них имела гриф «для служебного пользования». Теперь такого ограничения доступа к информации не будет. Естественно, все личные данные и другие сведения, позволяющие пусть косвенно идентифицировать конкретного человека, раскрыты не будут.