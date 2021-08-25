Под давлением: врачи назвали уязвимые из-за гипертонии органы

Какие органы нашего тела подвергаются опасности при повышении давления, рассказывают «Известия».

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Как поясняют кардиологи, из-за высокого артериального давления могут страдать сердце, почки, головной мозг и глаза.

Опасность высоко давления ещё и в том, что человек может его даже не ощущать, если не следит за ним. Признаками повышения артериального давления являются головная боль, шум в ушах, дискомфорт в области сердца и другие симптомы.

Течение гипертонии напрямую зависит от того, какой именно орган поражён. Например, если болят почки, то у человека будут появляться отёки и проявляться изменения в анализах крови и мочи.

Кардиологи подчёркивают, что следить за давлением следует уже с 20 лет, а с 35 лет включать в диспансеризацию кардиологические обследования: ЭКГ и УЗИ сердца.