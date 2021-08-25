Принуждение к счастью: театр кукол показал свою версию «Человека из Подольска»

Постановку в жанре абсурдистской комедии представят зрителям в октябре.

Фотo: Наталья Катренко

Яркая театральная осень

Театральная жизнь в Барнауле бурлит, как ведьмин котёл, и бодрит, как тонизирующее зелье. В новом театральном сезоне мы отпразднуем 100-летие алтайской драмы, увидим спектакли — участники театрального фестиваля имени Валерия Золотухина и, конечно же, непременно придём в новый театр кукол, торжественное открытие которого запланировано на последний день лета. Посмотреть в «Сказке» будет что — планы на новый театральный сезон у театра масштабные и грандиозные! В октябре театр кукол продолжит удивлять взрослого зрителя: покажет ещё одну нетипичную для театра историю — спектакль «Человек из Подольска» (18+). 24 августа «Человека из Подольска» в постановке питерского режиссёра Светланы Дорожко представили для общественного просмотра.

Спектакль по пьесе именитого прозаика Дмитрия Данилова на театральной сцене ставили около пятидесяти раз, многие видели фильм Семёна Серзина. Однако на площадке театра кукол пьеса представлена впервые, и тем интереснее увидеть, что получилось.

Весёлые маски и сказки полиции

Напоминаем сюжет. Обычный полицейский участок. Задержанный — молодой человек лет тридцати, житель подмосковного Подольска по имени Николай. Причина задержания неясна — трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Но служители порядка всё равно устраивают ему эмоциональный допрос, угрожают подбросить наркотики или пару «висяков», чтобы улучшить показатели. Типичная ситуация из криминальных сводок и детективных сериалов… но стоит ли так недооценивать родную полицию?

Вопросы полицейских абсолютно не соответствуют протоколу и законам здоровой логики. Допрос превращается в сеанс интенсивной психотерапии: его цель — заставить задержанного заново посмотреть на свою бессмысленную жизнь. Сами полицейские примеряют роль эрудированных интеллектуалов с великой миссией — объяснить, как интересен и прекрасен мир рядового жителя подмосковного города.

Абсурдность ситуации, в которую попадает герой, идеально укладывается в стилистику кукольной постановки. Режиссёр Светлана Дорожко использовала в работе маски: актёры носят балаклавы в виде сказочных персонажей — учёного кота, грозного медведя, зайца и белки, — кукол, необычные костюмы, игру света, интересные декорации.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Главный герой, Николай, — то живой человек, то — кукла, причём разных видов — от марионетки до мимикрирующей куклы из мягких материалов.

То, что история — это всё-таки сказка (а в ней, как известно, намёк — добрым молодцам урок), подчёркивают и декорации полицейского участка, где вместо фотографий разыскиваемых преступников развешаны фото кино- и мультперсонажей — киллера Леона, Дарта Вейдера, Йоды, Джокера, Добби и других. Капитан участка, госпожа Марина, — женщина-вамп, меняющая наряды практически в каждой сцене. И наряды эти тоже то сказочных персонажей — украинской дивчины, Красной Шапочки, то социальных типажей — от сексуальной медсестры и светской львицы, до БДСМ-модели.







Фото: «Вечерний Барнаул» и Наталья Катренко

Это спектакль для тех, кто постоянно чем-то недоволен — унылой жизнью в провинциальном городе, холодным климатом, скучной работой, невнимательностью второй половины, небольшой зарплатой и т. д. Возможно, именно им стоит побывать в том самом отделении полиции, куда попал «Человек из Подольска», чтобы разобраться со своими внутренними противоречиями.

Терапевтический эффект искусства

Феномен пьесы режиссёр Светлана Дорожко видит в том, что она затрагивает современные темы и жёсткие ситуации, рассказать о которых можно на позитивной ноте, пусть и с элементами абсурда. Но этот абсурд хорошего качества, который трогает, не оставляет равнодушным.

«Сюжет и ситуации в пьесе очень манкие для режиссёра. Мы хотели сделать зрелищный и яркий спектакль. Мрачная тема вышла очень радостной и светлой. Ещё один плюс — пьеса небольшая по объёму и количеству персонажей, хотя мы и добавили кое-кого от себя, чтобы зрителям было интереснее смотреть», — рассказала режиссёр.

На чью сторону встать — полицейских, которые пытаются встряхнуть живущего беспросветной жизнью человека, принудить его к счастью и заставить увидеть, «как прекрасен этот мир», или Николая, который сопротивляется идее насильно обрести счастье, каждый зритель решит для себя сам. Ведь насилие, даже с благой целью, остаётся насилием, и его можно расценить как нарушение прав гражданина и государственный произвол. Это очень ярко иллюстрирует сцена шуточного показательного расстрела.



Фото: «Вечерний Барнаул» и Наталья Катренко

Музыкальная мантра

Постановка очень музыкальна. Музыка здесь везде: в диалогах персонажей — герой играет в музыкальной группе, полицейские хорошо разбираются в музыкальных направлениях, — в сценах спектакля, где она усиливает воздействие наравне со светом и декорациями, в музыкальных номерах. Особый восторг — рок-номер в исполнении отделения полиции, когда служители закона поют мантру «Как прекрасен этот мир, посмотри!». Автор музыки — молодой композитор Алексей Чуканов, это его первая работа для театра кукол «Сказка».

Фото: Наталья Катренко

Спектакль с маркировкой (18+) появится в репертуаре в октябре. Не упустите возможность увидеть уникальную постановку для взрослых зрителей!



















Фото: Наталья Катренко

А 16 сентября вас ждёт встреча с «Пашей». Спектакль по мотивам рассказов из книг «Добыть Тарковского» молодого пермского автора Павла Селукова в постановке минского режиссёра Александра Янушкевича также нетипичная для репертуара театра кукол. Подробнее о спектакле можно почитать в материале «Вечернего Барнаула».

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