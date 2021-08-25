Проблемы жителей Солнечной Поляны решит специально созданная рабочая группа

Жителей посёлка беспокоят увеличение трафика транзитного транспорта в результате возможной застройки прилегающей территории, благоустройство, ненадлежащее санитарное состояние конечной остановки общественного транспорта, строительство дороги по улице Геодезической, обустройство тротуаров, уборка мусора в берёзовой роще, отсутствие освещения улиц.

Эти вопросы обсудили 24 августа 2021 года с жителями Солнечной Поляны депутаты Барнаульской городской Думы Иван Огнев и Александр Лисицын. В обсуждении по инициативе депутатов также приняли участие глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьёв, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству города Барнаула Иван Гармат.

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антона Воробьёва, пока застраивать прилегающую к посёлку территорию не решили. Он объяснил, что обсуждать сроки строительства преждевременно, так как ещё нет проекта планировки территории, а данные земли не вовлечены в градостроительный оборот.

«Жителям объяснили, что в случае, даже если изменения в Генеральный план будут вноситься, то они могут участвовать очень активно в общественных обсуждениях. Мы со своей стороны тоже им в этом поможем», — сказал депутат Барнаульской городской Думы Иван Огнев.

По остальным волнующим жителей посёлка вопросам специалисты администрации города также дали разъяснения. В результате встречи принято решение о создании «дорожной карты» по решению озвученных на встрече проблемных вопросов. Для этого создана специальная рабочая группа, которую возглавил депутат гордумы Иван Огнев, информирует пресс-служба мэрии.