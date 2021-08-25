С рюкзаком за плечами: рассказываем, как выбрать главный школьный аксессуар

Ежедневно школьники всех возрастов носят много книг, тетрадей и других принадлежностей. Чтобы защитить позвоночник от искривлений, разгрузить спину, важно правильно подобрать портфель.

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В Роспотребнадзоре напомнили, что рюкзак оказывает влияние на формирование красивой фигуры и правильной осанки ребёнка. Для этого ранец должен отвечать определённым требованиям.

Тяжесть знаний

Согласно техрегламенту Таможенного союза, маркировка рюкзака должна иметь данные о возрасте ребёнка. Так, для ученика начальных классов вес ранца должен составлять не более 700 граммов, а для учащихся средних и старших классов — не более одного килограмма. Кроме того, рюкзак для детей младших классов обязан иметь формоустойчивую спинку.

Ранец для учеников начальных классов должен быть 300–360 миллиметров в высоту, 60–100 — в ширину, а высота передней стенки обязана составлять 220–260 миллиметров. Кроме того, длина и ширина плечевого ремня должны быть не менее 600–700 и 35–40 миллиметров соответственно.

В ведомстве также уточнили, что вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей учащихся первых-вторых классов не должен превышать 1,5 килограмма, третьих-четвертых классов — 2 килограммов, пятых-шестых — 2,5 килограмма, седьмых-восьмых — 3,5 килограмма, а девятых–одиннадцатых классов — 4 килограммов.

«В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотношение составляет 1:10», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отделений в рюкзаке не должно быть много, чтобы ребёнок не потерял в этих бесконечных внутренних лабиринтах свои принадлежности. Двух больших основных отделений и нескольких внутренних и наружных карманов будет вполне достаточно. В идеале, чтобы сбоку предусматривалось специальное отделение для бутылки с водой. Кроме того, выбирая между молниями и липучками, лучше отдать предпочтение последним, ведь в этом случае и ребенку будет гораздо легче.

Специалисты дополнительно уточнили, что портфели должны иметь светоотражающие элементы на передних и боковых поверхностях, а также на верхнем клапане. В качестве материала, из которого изготовлен ранец, могут быть использованы лёгкие, прочные ткани с водоотталкивающим покрытием. Рюкзак должен быть простым в чистке и уходе, чтобы при необходимости его можно было легко помыть.

Мой любимый цвет

Девочке подойдёт ранец практически любого цвета — от классического чёрного до «девочкового» розового. Уместным будет и принт, включая популярные среди малышек литл-пони, цветы или модную в последнее время геометрию.

Цветовое оформление аксессуара для мальчиков подразумевает определённую сдержанность, ведь им больше подходят тёмные цвета, по желанию разбавленные каким-нибудь ненавязчивым принтом или даже изображением любимых супергероев.







