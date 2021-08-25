Уголовное дело завели на жительницу Алтайского края за выращивание мака снотворного

Мак женщина выращивала на своём приусадебном участке.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Родинском районе задержали местную жительницу 1972 года рождения. Полицейские установили, что она выращивала мак снотворный. Это подтвердила экспертиза.

В ходе обыска оперативники изъяли у сельчанки 2117 молодых побегов мака, 53 грамма маковой соломы и 22,5 грамма экстракта маковой соломы, а также оборудование и посуду для изготовления и потребления наркотиков.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Женщина свою вину не стала отрицать и дала признательные показания. Она пояснила, что выращивала мак на огороде вместе с овощами исключительно для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2. ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.