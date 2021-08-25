Утечка отходов: барнаульскую нефтебазу проверили на факт слива

Представители Роспотребнадзора, МЧС и администрации города 24 августа 2021 года провели инспекционный визит на нефтебазу Барнаула.

Фото: pixabay.com

Признаков пагубного влияния на окружающую среду со стороны базы не выявили. Нефтесклад работает в штатном режиме. Сотрудниками компании круглосуточно осуществляется контроль за соблюдением требований промышленной и экологической безопасности, сообщили в барнаульская нефтебазе «Вечернему Барнаулу».

Ранее, по словам очевидцев, 23 августа 2021 года на реке Обь рядом с базой появились тёмные пятна.

Читайте также: Соцсети: неизвестные слили нефтепродукты в Обь в Барнауле.