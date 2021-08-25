В Барнауле выявили факт изготовления поддельной справки о прохождении ПЦР-теста

Справки выдавали две женщины, которые работают в частном предприятии.

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Медицинское заключение об отрицательных результатах ПЦР-теста с реквизитами частной лаборатории обнаружили у трудового мигранта. Полицейские проверили и установили, что её сотрудники эту справку не выдавали. А после выяснили, что подделки продавали две жительницы Барнаула. Они работают в частном предприятии, которое на коммерческой основе оказывает мигрантам из зарубежных государств содействие в оформлении документов для проживания и работы на территории России.

Правоохранители изъяли больше ста заполненных поддельных справок, а также компьютерную технику, принтеры и средства связи. По имеющейся информации, стоимость незаконной услуги составляла от 6 до 10 тысяч рублей.

Сотрудник отдела дознания УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности. Решается вопрос о привлечении к предусмотренной законом ответственности не только изготовителей и продавцов заведомо поддельных документов, но и всех, кто использовал фальшивые справки.

По материалам ГУ МВД России по Алтайскому краю.